Tele Dallas Mavericks adquirido oficialmente Kyrie Irving de Brooklyn Nets na segunda-feira em troca de Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith e três escolhas de draft, de acordo com Shams Charania de o atlético.

Dallas também conseguiu o pivô do Nets Markieff Morris no comércio. Morris, de 33 anos, não fez parte do rodízio para treinador principal Jacques Vaughn.

Vaughn elogia Nets pela vitória enquanto Irving descontente fica de fora: “Apareça e faça o trabalho”LAPRESSE

Brooklyn queria envolver o Toronto Raptors no comércio na esperança de conseguir Pascal me desculpe e Fred Van Vleetmas nada se concretizou.

Além de Dinwiddie e Finney-Smith, os Nets receberam uma escolha de segunda rodada em 2027, uma escolha de primeira rodada em 2029 e uma escolha de segunda rodada em 2029.

É possível que o Brooklyn faça outra jogada envolvendo seus novos ativos antes da quinta-feira NBA Prazo de entrega.

Joe Tsai não queria que Kyrie Irving jogasse pelo Lakers

dono das redes Joe Tsai supostamente fez de tudo para garantir que Irving não acabasse jogando pelo Los Angeles Lakers.

Contas oficiais afirmam que Dallas simplesmente ofereceu um pacote comercial melhor do que o gerente geral de Los Angeles Rob Pelinka.

estrela do Lakers Lebron James abriu para ESPN sobre Pelinka não poder trocar por Irving.

“Não posso sentar aqui e dizer que não estou desapontado por não conseguirmos tantos talentos que possam ajudá-lo a ganhar campeonatos”, disse James.