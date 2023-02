Max Verstappen define o ritmo no início dos testes de pré-temporada da F1

Max Verstappen Percorreu o maior número de milhas e fez o tempo mais rápido quinta-feira no primeiro dia da Fórmula 1 teste de pré-temporada.

O atual campeão da Holanda rodou no Circuito Internacional do Bahrein 0,029 segundos mais rápido que o piloto da Aston Martin Fernando Alonso. Verstappen fez 157 voltas, muito mais do que qualquer outro piloto e quase o triplo da distância do Grande Prêmio do Bahrein, que abrirá a temporada na semana que vem.

“Muita quilometragem e algum bom feedback”, chefe da equipe Red Bull Christian Horner disse no meio do dia.

Carlos Sainz foi o terceiro mais rápido e companheiro de equipe da Ferrari Charles Leclerc foi o quarto, ambos a pouco mais de 0,4 segundos do tempo de Verstappen. Para Mercedes, Lewis hamilton foi o sexto e George Russel foi o nono.

A Williams deu sinais de ser mais competitiva do que na temporada passada, com Alex Albon sétimo mais rápido e novo piloto americano Logan Sargeant 10º.

A sessão mal havia começado quando Felipe Drugovich parou em sua primeira corrida pela Aston Martin com o que o chefe da equipe Mike crack chamado de “falha elétrica”. A sessão foi marcada com bandeira vermelha e o carro de Drugovich foi levado em um caminhão coberto para evitar que outras equipes fizessem anotações sobre seu projeto. Ele conseguiu voltar à pista e foi o 14º mais rápido.

Drugovich, o campeão da Fórmula 2, está substituindo o piloto regular da Aston Martin, Lance Stroll, depois que o canadense machucou o pulso enquanto andava de bicicleta como parte de seu treinamento físico. A temporada começa com o Grande Prêmio do Bahrein na mesma pista na próxima semana.

“Por motivos de precaução, decidimos que é melhor esperar um pouco (na recuperação de Stroll) e estar pronto na próxima semana”, disse Krack.

Com poucas mudanças importantes nas regras para 2023, são apenas três dias de testes de pré-temporada, com um carro por equipe. Essa regra visa cortar custos, mas favorece grandes equipes que podem fazer análises mais avançadas fora da pista, piloto da Haas Kevin Magnussen disse.

“Nós, como equipes pequenas, não temos as mesmas ferramentas que eles”, disse ele.

Foram seis dias de testes na última temporada após grandes mudanças, incluindo o retorno de “efeito solo” aerodinâmica, o que fez com que muitos carros sofressem de saltos e vibrações incontroláveis ​​em alta velocidade. As primeiras indicações do teste de quinta-feira indicam que é um problema muito menor, disse o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff.

Sua equipe foi uma das mais afetadas no ano passado.