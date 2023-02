Mayra Bueno Silva acha que companheira de equipe Joanna Jedrzejczyk voltará a lutar: ‘Ela treina como se ainda fosse a campeã’

Joanna Jedrzejczyk está deixando a porta aberta para um possível retorno ao UFC, e sua parceira de treinos Mayra Bueno Silva está constantemente tentando convencê-la a voltar ao octógono.

Falando nesta semana Trocação FrancaSilva disse que Jedrzejczyk é um dos trabalhadores mais esforçados que ela já viu na American Top Team, e isso lhe dá esperanças de que o ex-campeão peso-palha do UFC volte um dia.

“É uma loucura, ela treina como se ainda fosse a campeã”, disse Silva. “Eu a vejo todos os dias na academia, treinamos juntas e ela está treinando como se ainda fosse a campeã. Eu pergunto a ela, eu digo a ela: ‘Ainda não estou pronto para você se aposentar’. Joanna foi uma das maiores inspirações da casa, para Glória [de Paula] e eu.

“[I tell her] ‘Não estamos prontos para você se aposentar. Por favor, lute pelo menos mais uma vez.’ E ela sempre diz, ‘Vamos ver, vamos ver’ [laughs]. Cara, ela treina mais que eu. Quando chego à academia, ela já está lá. Quando eu saio, ela ainda está lá. Quando eu volto, ela já está treinando lá.”

Jedrzejczyk falhou em sua tentativa de recuperar o título contra Weili Zhang em 2020, perdendo uma épica decisão dividida em cinco rounds, e voltou dois anos depois para perder por nocaute para o mesmo oponente.

“Eu acredito que ela ainda vai lutar”, disse Silva. “Carreira de lutador é amarga, né? Você passa a vida toda se dedicando e de repente acontece uma coisa dessas e é muito difícil você superar. Mas acho que ela vai voltar. Ela é uma das maiores de todos os tempos, e uma campeã não para assim.”

Enquanto isso, Silva procura construir seu próprio legado no esporte, voltando à ação no sábado à noite contra Lina Lansberg no UFC Vegas 69 para sua terceira vitória consecutiva desde que subiu para o peso-galo. Silva treinou extensivamente com outra atleta de alto nível, Kayla Harrison, em 2022, e está confiante de que a estrela do PFL voltará para se vingar este ano depois de perder sua trilogia para Larissa Pacheco.

“Acho que ser invicta nunca foi o objetivo dela – o objetivo dela é se tornar campeã”, disse Silva sobre Harrison. “Talvez vejamos essa perda como algo positivo porque ela já está de volta [to the gym], treinando e buscando evoluir, pronto para o próximo. Estar ao lado dela é maravilhoso, ver o que uma campeã faz e respirar o mesmo ar. Ela é um exemplo dentro e fora do cage.”

Silva já treinou com a campeã do Bellator Cris Cyborg no passado, mas permanece em dúvida sobre um possível confronto de lendas do MMA.

“As pessoas dizem que querem ver Cyborg e Kayla e me perguntam o que eu acho”, disse ela. “Acho que todos ganharíamos vendo os dois melhores lutadores lutando entre si. Essa seria a maior luta da história das mulheres. E o vencedor dessa luta seria [the promotion] que coloca tudo junto [laughs].”