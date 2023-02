Mbappé esclarece rumores de briga com Neymar no PSG

Fna sequência de uma lesão no tornozelo direito, Neymar esquerda Paris Saint-Germainjogo de contra Lille nos primeiros minutos do segundo tempo.

O brasileiro deixou o campo visivelmente dolorido e de maca após desarme de Benjamim André. Neymar agora terá cerca de 20 dias para se recuperar para a partida da Liga dos Campeões contra Bayern de Munique.

Após a lesão, Neymarde PSG companheiro de equipe Kylian Mbappé enviou ao brasileiro uma mensagem carinhosa através das redes sociais.

“Fique forte, toda a equipe esperando por você muito em breve. Vamos irmão”, Mbappé escreveu.

Mbappé também aproveitou para tirar dúvidas sobre sua relação com Neymar após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, na qual Mbappé aconselhou seus companheiros a “dormir e comer bem” antes do jogo de volta.

“Eu vi que as pessoas estavam falando sobre Neysobre o que aconteceu”, Mbappé declarou ao Prime Video após o jogo contra Lille.

“Não foi um tiro contra Neymar. Isso foi realmente um conselho para todos. Porque, como eu disse, quando você tem todo mundo, a gente viu no início da partida, quando todo mundo está lá, os times adversários têm muito com o que se preocupar.

“Espero que Ney volte logo porque ele é um jogador importante para nós.”