Mbappé otimista apesar da derrota para o Bayern: ‘Ainda há esperança’

Dnão deixe aquele placar de 0-1 entre PSG e Bayern de Munique enganar você. O lado alemão foi muito bom na noite e, na verdade, o resultado lisonjeou galtier’s equipe.

A formação da capital francesa soma agora três derrotas consecutivas, o que não acontecia há mais de doze anos. Uma estatística condenatória para ‘Les Parisiens’. Para esfregar ainda mais sal nas feridas, o ex-jogador do PSG Kingsley Coman voltou ao Parc des Princes para marcar o único gol do jogo contra seu ex-time.

Nenhum Messi, Neymar e Mbappé poderia fazer qualquer coisa para virar o jogo. Este último foi introduzido faltando cerca de 20 minutos para o fim, mas não conseguiu salvar seu time da prisão – mesmo que tenha marcado um gol nos últimos 10 minutos do jogo, que logo foi anulado graças a uma intervenção do VAR.

Apesar do resultado, o craque do PSG ainda acredita que há esperança: “Claro que ainda há esperança, é apenas a primeira mão, são mais de dois jogos. Sabíamos disso antes do jogo, sabemos ainda mais agora. Vamos trabalhar e trazer todos de volta e tentar começar a ganhar novamente, por isso pode ir lá para se qualificar”.

O lado francês viaja para Munique em 8 de março. Eles precisarão estar no seu melhor se quiserem obter um resultado no Allianz Arena e avançar para as quartas de final, algo que não conseguiram no ano passado depois de perder para Real Madrid em circunstâncias dramáticas na rodada 16.