Mbappé poderia pedir para deixar o PSG se perder para o Bayern de Munique… para ir para o Real Madrid?

Om terça-feira, 14 de fevereiro, o Paris Saint-Germain enfrenta o Bayern de Munique pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Kylian Mbappé vai falhar a primeira mão devido a lesão, mas o seu futuro ainda pode estar em jogo.

O atacante francês espera fazer o jogo de volta em 8 de março do que é um empate enorme por muitos motivos. Se os campeões alemães eliminarem os campeões franceses, Mbappé poderia pedir para deixar o clube no verão.

Outra falha na Liga dos Campeões seria a palha que quebraria as costas do camelo para o jovem de 24 anos e poderia empurrá-lo para a porta de saída.

O que não é certo é o quão disposto o presidente Nasser Al-Khelaifi seria manter a porta aberta para ele.

Sem saída fácil

Mbappé sabe muito bem que o clube parisiense não facilitará as coisas para ele se ele pedir para sair. Ele é a maior estrela da França e mantê-lo no campeonato nacional é uma mensagem poderosa para PSG e futebol francês.

No entanto, quando chega o verão, Mbappé terá apenas um ano restante em seu contrato atual com o PSG. Isso significa que, se ambos os lados permanecerem firmes, o jogador estaria livre para sair de graça no verão seguinte.

Em janeiro de 2024, se permanecer no PSG mas não assinou uma extensão de contrato, ele poderia fechar um pré-contrato com Real Madrid com vista a juntar-se no verão.

A admiração de Los Blancos por Mbappé não é segredo e já demonstrou interesse em se mudar para a capital espanhola no passado.

Há alguns meses, há rumores de Mbappédescontentamento do PSG.

Os diretores do clube têm se esforçado para tentar convencê-lo a assinar uma extensão, mas está ficando claro que ele vê seu futuro em outro lugar.