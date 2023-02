Mbappé treina com a equipe do PSG antes do confronto com o Bayern de Munique

Ffinalmente algumas boas notícias para Paris Saint-Germainque perdeu por 1 a 0 para Mônaco na sexta-feira após ser eliminado da Copa da França pelas mãos de Marselha.

Kylian Mbappé fez parte do treinamento com o grupo no domingo em sua tentativa de se recuperar de lesão a tempo para o confronto de terça-feira das oitavas de final da Liga dos Campeões contra Bayern de Munique no Parque dos Príncipes.

PSG anunciou em 2 de fevereiro que Mbappé sofreu “uma lesão na coxa esquerda ao nível do bíceps femoral”, estimando que ficaria afastado dos relvados durante “três semanas”.

No entanto, o francês pode se recuperar antes do previsto e estar pronto apenas 10 dias após a lesão muscular sofrida contra Montpellier.

Segundo o L’Equipe, Mbappé trabalhou no domingo no campo Camp des Loges com seus companheiros pela primeira vez desde que sofreu a lesão.

Ele participou de vários exercícios de reabilitação e exercícios de tiro. Torcedores, companheiros, clube, comissão técnica e Mbappé ele mesmo espera que ele esteja apto para jogar contra Baviera em meio a uma crise iminente em PSG.