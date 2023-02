McKibbin é o primeiro líder do Singapore Classic

Nirlandês do norte Tom McKibbin é o primeiro líder do Clássico de Cingapuraque acontece no Laguna National Resort Club em Cingapura, depois de filmar 8 abaixo de 64 na quinta-feira.

O jovem de 20 anos, que ainda não conquistou um triunfo no DP World Tour, garantiu presença no circuito ao terminar em sexto na Grande Final do Challenge Tour em Maiorca novembro passado.

Em Singapura teve uma largada sólida, desde o buraco 10, somando um total de 8 birdies (cinco deles nos últimos nove buracos). Uma tacada atrás do líder está um quarteto formado por Mattieu Pavon, Sami Valimaki, Joakim Lagergren e Simon Forsstrom.

espanhóis Jorge Campillo (uma águia, três birdies, três bogeys) e Adrian Otaegui (seis birdies, dois bogeys, um double-bogey) estão em 70 (-2), seis tacadas atrás da liderança.