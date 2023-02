MEC abre período de inscrição para o ProUni 2023/1

O Ministério da Educação (MEC) abriu nesta terça-feira, dia 28 de fevereiro, o período de inscrição para a 1ª edição do Programa Universidade Para Todos (ProUni) 2023. Mais de 288 mil bolsas estão sendo ofertadas nesta edição do programa.

As inscrições para o ProUni 2023/1 devem ser feitas de forma online, por meio do Portal de Acesso Único. De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 3 de março.

Após acessar o Portal de Acesso Único, o estudante deve clicar no site do ProUni para realizar a inscrição. É necessário fazer login com a conta cadastrada do gov.br e preencher os dados sobre renda familiar per capita e definir a opção de concorrência. Posteriormente, o estudante deverá escolher até duas opções de curso/turno/instituição por ordem de preferência de seleção.

Quem pode participar do ProUni?

De acordo com as diretrizes do ProUni 2023, poderão participar dessa edição os estudantes que tenham feito pelo menos uma das duas últimas edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), pois o MEC aceitará o Enem 2021 e o Enem 2022. O estudante deve ter obtido nota acima de zero na prova de redação.

Além disso, é preciso cumprir o critério de renda. Para concorrer às bolsas integrais (100% de desconto), o MEC exige renda máxima de um salário mínimo e meio per capita. A renda exigida para as bolsas parciais (50% de desconto) é de até três salários mínimos.

Conforme o edital, a ordem de prioridade para a seleção dos inscritos para o ProUni é a seguinte:

Professor da rede pública de ensino ( somente para cursos de licenciatura e pedagogia destinados à formação do magistério da educação básica);

Candidato que estudou o ensino médio integralmente na rede pública;

Estudante que cursou o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada como bolsista integral;

Estudante que cursou o ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em instituição privada, como bolsista parcial ou sem a condição de bolsista;

Estudante que cursou todo o ensino médio em instituição privada como bolsista integral;

Candidato que estudou todo o ensino médio em instituição privada como bolsista parcial ou sem a condição de bolsista.

Resultados

A divulgação da 1ª chamada do ProUni 2023/1 está prevista para o dia 7 de março, com comprovação das informações até o dia 16 seguinte. Já a 2ª chamada está marcada para 21 de março, com comprovação até o dia 30 de março.

Os candidatos não convocados poderão manifestar interesse na lista de espera nos dias 5 e 6 de abril. A chamada da lista de espera será divulgada no dia 10 de abril.

