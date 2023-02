MEC anuncia alteração nos programas do Sisu, Prouni e FIES (saiba mais!)

O Ministério da Educação (MEC) fez um anúncio sobre mudanças no Sisu, Prouni e FIES. A princípio, algumas alterações são relacionadas às datas de inscrição para seus programas. O estudante que deseja ingressar em uma universidade pública ou privada deve ficar atento para não perder as oportunidades.

O Sistema de Seleção Unificada (SISU), Programa Universidade para Todos (Prouni), e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) tem como objetivo, tornar mais fácil a entrada de estudantes de baixa renda, na educação superior, abrindo as portas destas pessoas a universidades públicas e particulares.

Para que os estudantes tenham acesso aos programas que possibilitam sua entrada em instituições de ensino superior, eles devem se sair bem no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Vale ressaltar que a mudança feita pelo MEC recaiu sobre o cronograma divulgado em novembro de 2022 no governo Bolsonaro.

Pode-se fazer consultas sobre cada um dos programas, obtendo informações inclusive do número de vagas. Dessa maneira, o estudante pode se planejar melhor e se preparar para a avaliação do Enem. Ademais, ele deve também ficar atento às datas de inscrições para não perder as oportunidades.

Programa Sisu

O programa Sisu tem como objetivo, oferecer a estudantes de baixa renda, que tiveram uma boa nota no Enem, a ingressar em universidades públicas. Ou seja, ele dá acesso a instituições de ensino gratuitas de todo o país. Para se inscrever gratuitamente, é preciso ir ao site. A seleção acontece duas vezes ao ano.

A princípio, o estudante pode alterar suas opções de curso durante o período de inscrições, quando achar que é necessário. Existem vagas disponíveis para alunos que se enquadram no sistema de cotas. As inscrições para o Sisu serão feitas entre os dias 16 a 24 de fevereiro. O resultado sai no dia 28 de fevereiro.

Programa Prouni

O programa Prouni tem como objetivo principal dar suporte a estudantes de baixa renda a ingressarem em universidades particulares, através de bolsas de estudo. Elas podem ser integrais ou parciais. No caso de uma bolsa integral, o aluno consegue fazer todo o seu curso em uma instituição privada sem custo algum.

O estudante deve ter feito o ensino médio em uma escola pública, ou ter recebido uma bolsa em escolas particulares. A renda familiar mensal per capita deve ser de até três salários mínimos. A inscrição será entre os dias 28 de fevereiro a 3 de março. Desse modo, o resultado sai entre os dias 7 a 16 de março e 21 a 30 de março.

Programa FIES

O FIES é um programa do Ministério da Educação que tem como objetivo principal oferecer a estudantes de baixa renda, a possibilidade de obter financiamento para que possam estudar em instituições de ensino superior privadas. Para tal ele deve estar regularmente matriculado em um curso superior presencial.

Além disso, o estudante deve ter uma boa avaliação no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). O estudante pode pagar pelo financiamento, após sua formatura. A inscrição para o FIES será feita entre os dias 7 e 10 de março. O resultado deve sair no dia 14 de março.

Enem

Analogamente, para que o estudante possa participar destes três programas, ele deve ter tido uma boa pontuação no Enem de 2022. Vale ressaltar que o Prouni também leva em consideração a nota da avaliação de 2021. O FIES, por outro lado, considera as notas de desde 2010, para que o estudante possa participar.

Prova de 2023

A prova do Enem de 2023 deverá ser aplicada nos dias 5 e 12 de novembro. Deve-se observar que as inscrições para a avaliação podem ser feitas entre os dias 8 e 19 de maio. Aliás, a avaliação é uma das portas de entrada para o ensino superior no país, com milhões de candidatos inscritos todos os anos.

O gabarito da avaliação deverá ser divulgado no dia 24 de novembro, e o resultado da prova sairá no dia 16 de janeiro de 2024. Em síntese, o cronograma do Enem 2023 foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), que é responsável pelo exame, no último dia 2 de fevereiro.

O Enem procura avaliar o desempenho dos estudantes que terminaram seus estudos no ensino médio. Em conclusão, a avaliação tem mais de 20 anos de existência e porporciona a estudantes de todo o país, ingressar em universidades públicas e particulares.