MEC conclui repasse de recursos para obras em escolas

Neste sábado, dia 11 de fevereiro, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que o Ministério da Educação (MEC) concluiu o repasse de recursos para obras em escolas públicas. Segundo o ministro, os últimos repasses foram feitos ontem, dia 10 de fevereiro.

Os repasses foram feitos pelo MEC através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Ao todo, a pasta liberou cerca de R$ 256 milhões para escolas de educação infantil e fundamental. Desse modo, as escolas poderão dar a continuidade a 1.236 obras inacadas.

Além de informar a conclusão dos repasses, o ministro da Educação divulgou também hoje (11), por meio de seu perfil no Twitter, a tabela com os valores destinados a cada um dos 27 Estados da Federação.

De acordo com o MEC, os recursos são destinados a municípios de todas as regiões do país e foram encaminhados para processamento bancário. Conforme a tabela divulgada por Camilo, o estado que recebeu maior repasse são Bahia, com R$ 47,3 milhões. Em seguida, os Estados com os maiores recursos são Paraná, com R$ 28 milhões, Ceará, com R$ 25 milhões, e São Paulo, com R$ 18,1 milhões.

Com informações da Agência Brasil.

