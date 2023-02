Médico pede que a NFL proíba a participação de Tua Tagovailoa na NFL: ele é uma peça sacrificial de um show

Miami Dolphins quarterback Tua Tagovailoa perdeu seis jogos da temporada regular este ano depois de sofrer duas concussões nas semanas 4 e 16.

Agora, Dr. Hector L. Frisbie acredita que Tagovailoa não deveria ter permissão para participar de jogos da NFL, pois pode correr o risco de sofrer uma lesão mais grave.

“Ele deveria ser proibido de jogar, porque ele vai ter uma deterioração, mas qual é o sentido?” frisbie disse ISSO.

“Ele é uma peça sacrificial de um show, porque a NFL é dona do domingo. Se você deseja mexer com esse poder, é muito difícil.

“Esse garoto, se já se machucou várias vezes, terá um comprometimento neurológico significativo e uma qualidade de vida muito ruim.

“O problema é que [the players] têm 15 anos de sua vida dedicando seus esforços para chegar onde estão. Poucos deles são tão inteligentes quanto Shaquille O’Neal ou Michael Jordan no basquete e saber como fazer negócios no lado de seu esporte.”

Problemas sociais

Enquanto isso, frisbie também discutiu sobre as questões sociais em torno da NFL, enfatizando que apenas poucos jogadores da NFL são brancos.

“Aqui eles chamam [Tagovailoa‘s race] Ilhéu do Pacífico”, observou ele.

“Ele não está nem entre os ‘afro-americanos’ nem entre os brancos. Jogadores não brancos são 88% dos jogadores da NFL e 12% dos jogadores brancos são zagueiros ou chutadores, que são os menos feridos.

“Existe um significativo viés de discriminação. O dia Tom Brady vai para o hospital por tentativa de suicídio devido a traumatismo cranioencefálico crônico, é nesse dia que vão fazer alguma coisa, porque ele era um cara branco. A discriminação é muito difícil.

“Há um médico nigeriano que fala sobre isso. Os jogadores americanos, por serem principalmente negros, são peças de sacrifício de um jogo financeiro. Se eles acham que pagam muito a um jogador que ganha 50 milhões de dólares por temporada, imagine quanto os donos ganhar”.