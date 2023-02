Meek Mill diz que ele e Lil Uzi Vert podem reivindicar hinos do Philadelphia Eagles

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ.com

Meek Mill não concorda com DJ Dramaa opinião de que “Dreams & Nightmares” foi substituído por Lil Uzi Vert‘Just Wanna Rock’ como o hino dos Eagles – em vez disso, ele está adotando uma abordagem mais inclusiva.

Pegamos Meek no Arizona em meio às festividades do Super Bowl LVII, e ele traçou um plano para Philly usar as duas faixas. Ele sugere que os pássaros saiam empolgados ao som do roqueiro do estádio de Uzi … e então berram “Dreams & Nightmares” quando erguem o Troféu Lombardi na vitória !!!

O sucesso de Meek tem sido sinônimo dentro do Lincoln Financial Field por mais de uma década, mas, infelizmente, Meek foi preso durante o campeonato dos Eagles em 2017 – então, ele nos diz que está ansioso para ver esse tipo de momento pessoalmente.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ.com

É uma grande solução para o drama de poeira quando ele fez jus ao seu nome no início deste mês … proclamando o ‘Rock’ de Uzi como o novo som das Águias.

O recorde de Uzi está atualmente no Top 10 da Billboard Hot 100, mas ainda precisa de um pouco de tempo antes de conquistar a mesma história da faixa de Meek.

Ambas as músicas certamente prolongariam a comemoração na Filadélfia, mas o embaixador do Kansas City Chiefs Tecnologia N9ne tem 100% de certeza de que seu esquadrão sairá por cima … e até mesmo desafiado torcedor das águias Gillie dar Wallo para colocar sua dignidade em jogo com uma aposta de troca de camisa!!!



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ.com