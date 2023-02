MEGA-SENA 2566: SAIU o resultado de hoje, sábado, dia 18/02; prêmio de R$3 milhões

Neste sábado (18/02), foi realizado mais um sorteio do concurso da Mega-Sena, o de número 2566. O prêmio está na casa de R$3 milhões para quem acertar as seis dezenas, de acordo com informações da Caixa Econômica Federal.

RESULTADO MEGA-SENA CONCURSO 2566

A Mega-Sena 2566 teve sorteio por volta das 20 horas deste sábado. Os números sorteados podem ser consultados logo abaixo:

53 – 23 – 45 – 57 – 11 – 59

Em conclusão, é importante destacar que as apostas da Mega-Sena (concurso 2.566) puderam ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, até as 19 horas de hoje.

O prêmio principal chega a R$3 milhões no sorteio deste sábado (18/02).

Resultado do concurso da Mega-Sena

Em resumo, os números sorteados no último concurso (2565) na última quinta-feira (16/02) foram: 09 – 13 – 25 – 39 – 46 – 54.

Embora ninguém tenha acertado todas as dezenas, milhares de jogos foram premiados. Os valores, contudo, foram bem menores que o principal. Veja abaixo as faixas premiadas:

5 acertos – 164 apostas ganhadoras, R$ 24.367,94

4 acertos – 8.245 apostas ganhadoras, R$ 692,42.

Quanto rende R$3 milhões, prêmio do concurso 2566 da Mega-Sena?

De acordo com dados do Banco Central, atualmente a poupança conta com um rendimento de 0,5% ao mês, acrescida da Taxa Referencial (TR). Dessa forma, hoje em dia isso corresponde a cerca de 0,677% ao mês. Importante salientar que essa taxa varia diariamente.

Nesse sentido, se os R$3 milhões do prêmio do concurso 2566 da Mega-Sena fossem aplicados na poupança hoje, eles teriam um rendimento de R$20.310,00 após os primeiros 30 dias.

Por outro lado, com o rendimento de 100% do CDI, por exemplo, o lucro seria um pouco maior. Aproximadamente 0,87% ao mês, já com deduções do Imposto de Renda que incidem sobre essa aplicação em um prazo de até 180 dias (22,5%). O valor do rendimento seria maior que o da poupança e chegaria a cerca de R$26.100,00 após 30 dias. poupança e chegaria a cerca de R$461.100,00 após 30 dias.

Para apostar na Mega-Sena

A princípio, vale lembrar que para realizar qualquer aposta da Mega-Sena, o cidadão deverá efetuar um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito, caso deseje efetuar a aposta pela internet.

De acordo com a Caixa, o prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulados para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Probabilidades de acerto

Seja como for, uma das principais dúvidas do brasileiro diz respeito a chance de acerto no concurso da Mega-Sena 2.566. Primeiramente, é importante destacar que a probabilidade de vencer em cada sorteio varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta do cidadão.

Ademais, é importante destacar que para fazer uma aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, de acordo com dados da Caixa. O preço de uma aposta simples é de R$ 4,50.

Por outro lado, para efetuar uma aposta com 15 dezenas, que é o limite máximo que a Caixa permite, a probabilidade de acerto é de de 1 em 10.003, segundo a Caixa. O preço, contudo, não é nada barato. Seja como for, uma aposta nessa modalidade tem o valor estimado em R$ 22.522,50.