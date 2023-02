Megan Fox supostamente encontrou algumas mensagens diretas no telefone de Machine Gun Kelly que apontam para infidelidade

Megan Fox e o músico Machine Gun Kelly estão juntos desde 2020, e agora há notícias de que Megan encontrou algumas mensagens diretas e textos que podem indicar que MGK está tendo um caso.

Uma fonte próxima ao casal falou com a Page Six e afirma que Megan encontrou “DM’s e mensagens de texto” no telefone de seu noivo, Machine Gun Kelly, que “acreditam que ele está tendo um caso”.

No fim de semana passado, Megan Fox deletou muitas fotos dela e de Machine Gun Kelly e postou algumas mensagens e citações enigmáticas que sugerem o que o insider mencionou.

Megan Fox legendou Beyoncé

Megan legendou uma postagem no Instagram de “Pray You Catch Me” de Beyoncé, ela citou “Você pode provar a desonestidade / está em sua respiração”.

Depois disso, ela tirou o anel de noivado e excluiu completamente sua conta do Instagram.

A fonte afirma que “Eles estão separados, mas Megan está vendo onde eles estão. Ela quer ver o que eles podem salvar.”

Outra fonte falou com a revista People afirmando que “Eles tiveram problemas no passado, mas as coisas parecem muito sérias desta vez.

Há rumores de que a guitarrista do Machine Gun Kelly, Sophie Lloyd, é a pessoa envolvida

A pessoa com quem MGK teve um caso foi Sophie Lloyd, que toca guitarra para ele, assim que essa informação foi divulgada, a página seis falou com a equipe de gerenciamento e disse que “Qualquer sugestão de que ela já agiu de maneira não profissional ou pisou fora de seu relacionamento é falso”,

“É desrespeitoso com ela como uma artista feminina e jornalismo ruim e comentário social relatar qualquer outra coisa.” A administração alegou.