Megan Fox terminou com Machine Gun Kelly? A atriz deu a entender isso no Insta

Do “chamas gêmeas” se separam? Megan Fox fez uma postagem em sua conta do Instagram que parecia sugerir que as coisas entre ela e Metralhadora Kellyseu noivo, pode ter acabado.

A atriz compartilhou uma foto queimando uma carta e ao fundo colocou um fragmento de uma das de Beyoncé músicas, que a cantora escreveu quando Jay-Z foi infiel a ela, o mesmo está acontecendo com a atriz?

um ano depois colson padeiromais conhecido como Metralhadora Kelly, Em casamento com a atriz, Fox postou algumas imagens no Instagram que incomodaram seus seguidores, pois sugeririam que ela e o roqueiro terminaram o relacionamento, pois na imagem é possível ver como uma carta está sendo queimada pelas chamas do incêndio .

“Você pode sentir o gosto da desonestidade / está em sua respiração”, escreveu Fox ao lado de seu post.

Megan Fox excluiu sua conta e seguiu todas as pessoas que MGK odiava

Além de sua postagem, Megan fez algumas alterações em sua conta do Instagram e deixou de seguir todas as contas do Instagram que tinha entre seus contatos, exceto o ator Timothee Chalamete cantores Estilos de Harry e Eminem, o último teve problemas com MGK.

Mas, depois de um curto período de tempo, ela decidiu excluir sua conta e agora é impossível ver o conteúdo de sua conta.

E embora essas ações tenham levado a mídia e os fãs a acreditar que em um possível rompimento entre Megan e MGK, nenhuma das partes confirmou nada.

A última vez que ouvimos do casal, ela participou de uma festa pré-Super Bowl organizada por Drakeonde foram vistos de mãos dadas.