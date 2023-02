Megan Fox volta ao Instagram para negar rumores de traição de MGK

O Instagram da atriz foi reativado no domingo, e ela lançou apenas uma nova postagem … que aborda diretamente a especulação que está girando em torno do relacionamento deles há cerca de uma semana. Nele, ela nega veementemente que alguém os tenha infiltrado. noivado .

Em outras palavras, MF está dizendo que não havia um caso acontecendo aqui… e ela definitivamente parece vir em defesa do guitarrista reserva do MGK, Sophie Lloyd que está sendo criticada como a outra mulher suspeita – e sendo arrastada implacavelmente, apesar de ela negar também.

É difícil avaliar onde as coisas estão entre o casal no momento … enquanto Megan parecia estar telegrafando uma coisa online, ela foi vista pessoalmente com MGK esta semana.

Você deve se lembrar… eles eram cruzeiro manchado no mesmo carro juntos – deixando seu lugar, nada menos – no Dia dos Namorados. E mais tarde no mesmo dia, eles foram vistos mais uma vez saindo de um prédio de escritórios lado a lado – um prédio com uma tonelada de terapeutas disponíveis.