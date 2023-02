Meghan Markle ansiava pela rejeição da Família Real de propósito, afirmam assessores do palácio

Ttoda a narrativa Meghan Markle tem insistido desde que começou a namorar Príncipe Harry seriamente foi exposto através de seus muitos produtos de mídia. Pode ser uma série de documentários da Netflix ou as memórias do príncipe Harry, ela foi abusada racialmente por membros da família real. Mas essa narrativa está sendo contestada por assessores dentro do palácio que realmente viram seu desenvolvimento de perto. Eles estão convencidos de que Meghan Markle nem queria permanecer como parte da Família Real desde o momento em que chegou.

Olhando para isso de um ponto de vista estritamente objetivo, praticamente não há humanos comuns que desistiriam de uma relativa liberdade para serem isolados e perseguidos constantemente pela Família Real. Mas um assessor do palácio que falou com o Express fez algumas revelações ainda maiores sobre o príncipe Harry e sua agora esposa. Eles também estão convencidos de que ele já estava farto da ideia de fazer parte daquele ambiente e Meghan Markle apenas o empurrou ainda mais para tomar a decisão de sair.

Meghan Markle desejou rejeição desde o início?

Aqui está o que o assessor real disse: “Meghan Markle ansiava por rejeição. Ela se encurralou para ser rejeitada pelo estabelecimento real porque nunca quis ficar. É um ponto de vista controverso, mas é um ponto de vista que algumas pessoas lá [the Palace] sentido. Foi uma combinação de suas expectativas irrealistas sobre como seria a vida real e o fracasso do palácio em administrar essas expectativas irrealistas. No entanto, a desconfiança do príncipe Harry com a família, sua obsessão com a mídia, seu desejo de criar um impacto e fazer algo útil antes que as pessoas se tornem de meia-idade e entediantes já estavam presentes”.