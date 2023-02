Meghan Markle comparou-se a “rebelde real” dois anos antes de conhecer Harry

BA mídia britânica descobriu uma postagem de blog escrita em 2014 por Meghan Markle referindo-se à Família Real dois anos antes de conhecê-la Príncipe Harry.

Apesar de ter indicado que tinha muito pouco conhecimento da realeza antes de conhecer seu futuro marido, a duquesa de Sussex discutiu em seu post sobre Príncipe William e Kate Middletoncasamento de 2011.

O Daily Mail revelou que a postagem foi carregada no agora extinto site The Tig, no qual Meghan revelou que tipo de princesa ela queria se tornar.

“Meninas sonham em ser princesas” Meghan escreveu. “Eu, por exemplo, era tudo sobre She-Ra, Princesa do Poder.

“Para aqueles que não estão familiarizados com a referência dos desenhos animados dos anos 80, She-Ra é a irmã gêmea de He-Man e uma rebelde real empunhando uma espada conhecida por sua força.

“Definitivamente não estamos falando sobre Cinderela aqui. As mulheres adultas parecem reter essa fantasia infantil.

“Basta olhar para a pompa e circunstância em torno do casamento real e a conversa interminável sobre a princesa Kate.”

Em seu recém-lançado livro de memórias ‘Spare’, atormentar reivindiquei aquilo Meghan nem sabia quem Príncipe André estava, acreditando que ele era apenas o assistente da Rainha.

“Depois de um momento Meg me perguntou algo sobre o assistente da Rainha”, atormentar escreveu.

“Eu perguntei de quem ela estava falando. ‘Aquele homem segurando a bolsa. Aquele homem que a acompanhou até a porta. Não era o assistente dela? Quem era?’

“Esse foi o segundo filho dela. André.

“Ela definitivamente não tinha nos pesquisado no Google.”