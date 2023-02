Meghan Markle e o príncipe Harry comparecerão ao Met Gala pela primeira vez este ano

Bsendo um Royal em hollywood definitivamente tem suas vantagens como Príncipe Harry e Meghan Markle foram oficialmente convidados para o exclusivo Met Gala evento este ano. Para quem não sabe, o Museu Metropolitano de Nova York organiza um evento anual onde as maiores estrelas de Hollywood e entretenimento comparecem. A cada ano, há um tema que todos os presentes devem homenagear. É praticamente um evento no estilo halloween, onde você tem que respeitar o código de vestimenta. Este convite vem como Príncipe Harry acaba de se tornar um autor de best-sellers devido ao seu livro de memórias ‘Spare’.

O tema do Met Gala 2023 é Karl Lagerfeld: uma linha de beleza. Esta é uma homenagem ao célebre estilista Karl Lagerfeld. O que significa que as pessoas que comparecerem ao evento provavelmente terão que usar roupas que homenageiam esse designer. O príncipe Harry e Meghan Markle estão envolvidos com os mais altos círculos de celebridades desde que chegaram de Londres. Eles decidiram deixar a família real e construir suas vidas no estado da Califórnia. Atualmente, eles moram em uma casa na área exclusiva de Montecito.

Quais celebridades vão ao Met Gala?

Entre as maiores celebridades que participaram deste Met Gala ao longo dos anos, temos pessoas de sucesso de todas as esferas da vida. Desde as celebridades mais importantes de Hollywood que você pode imaginar, até socialites famosos, artistas musicais, pintores, autores, pessoas do show business em geral. Além disso, muitos atletas famosos já participaram do evento no passado. Esta não é a primeira vez que a realeza participa do exclusivo Met Gala, eles são realmente regulares nesses tipos de eventos.

No passado, membros da família real francesa, como as irmãs Charlotte e Andrea Cashiraghi, participaram e são frequentadores do evento. Além disso, os primos do príncipe Harry já participaram do evento no passado. A princesa Beatrice participou do Met Gala 2018. Outros membros da realeza famosos que compareceram são a princesa Elizabeth, os príncipes Maria-Olympia da Grécia, a rainha Rania da Jordânia, entre muitos outros. Mas a realeza mais memorável a participar deste evento não foi outra senão a mãe do príncipe Harry, a falecida princesa Diana de Gales, que compareceu ao evento de 1996.