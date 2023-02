Meghan Markle e príncipe Harry testemunharão em caso de difamação

Meghan MarkleA irmã de Samantha arquivou a papelada na sexta-feira para solicitar os dois Príncipe Harry e Meghan Markle para testemunhar em seu caso de difamação contra a duquesa de Sussex.

Samantha está disposta a provar que alguns dos comentários de Meghan durante a entrevista com Oprah em 2021 eram falsos. Segundo o Mirror, ela quer que o casal testemunhe em entrevistas separadas que podem ocorrer no mesmo dia.

Segundo a publicação britânica, Samantha espera que sua meia-irmã faça 38 confissões diferentes durante seu depoimento.

Ela quer que Meghan retire as alegações que fez sobre a família real, além de reconhecer que mentiu sobre sua criação em sua tentativa de promover uma narrativa de “trapos à realeza”.

“Ela está pedindo ao tribunal para decidir se ela e Meghan ‘alguma vez’ foram ‘próximas’, quantas vezes os dois ‘caminhos se cruzaram’ quando adultas e se os sentimentos de Meghan de que ela ‘cresceu como filha única’ são ‘verdadeiros’ ou falso'”, revelaram os advogados de Meghan.

A decisão de Samantha de entrar com o processo veio depois Meghan afirmou que ela cresceu como filha única.

“Requerente [Samantha] primeiro afirma que ela pode refutar que Meghan ‘cresceu como filha única'”, diziam os documentos.

“Mas essa percepção é inerentemente infalsificável. É difícil imaginar um sentimento mais pessoal e subjetivo do que como alguém vê sua infância. Além disso, a oposição do autor ignora completamente o contexto da declaração, onde a Sra. Winfrey perguntou a Meghan sobre seu ‘relacionamento’ com o autor. (a quem a Sra. Winfrey se referiu como sua meia-irmã por parte de pai).

“A resposta de Meghan a essa pergunta de que ela ‘cresceu como filha única’ obviamente não pretendia ser uma declaração de fato objetivo de que ela não tinha irmãos ou meio-irmãos genéticos. Em vez disso, foi um exemplo clássico de uma declaração subjetiva sobre como uma pessoa se sente sobre sua infância.”