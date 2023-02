Meghan Markle: É verdade ou mentira o que ela escreveu sobre Kate Middleton e a família real em seu blog deletado?

BAntes de se envolver com a realeza, Meghan Markle nunca imaginou o que o destino teria reservado para ela. Mas há cerca de 10 anos em um blog onde costumava escrever, ela disse que enquanto algumas meninas sonhavam em ser princesas, ela queria ser uma mulher rebelde. E essas palavras se referiam a um dos eventos mais marcantes de 2011: o casamento de Príncipe William e Kate Middleton.

Era 29 de abril de 2011 quando William e Kate juntaram suas vidas e Meghan ainda não estava em Príncipe Harryvida de. Depois escrevia num blog chamado The Tig e, enquanto se falava do casamento no mundo inteiro, dava também o seu ponto de vista, que vem à tona muitos anos depois, embora a página onde escreveu já não exista .

O polêmico texto de Meghan Markle

Essa publicação parecia zombar um pouco da ideia de que a sociedade está muito fascinada com o casamento, e escreveu:

“Meninas sonham em ser princesas. Eu, por exemplo, preferiria ‘She-Ra’, a princesa do poder. Para aqueles que não estão familiarizados com a referência dos desenhos animados dos anos 1980, ‘She-Ra’ é a irmã gêmea de ‘He-Man’ e uma rebelde real empunhando uma espada conhecida por sua força “, escreveu Meghan Markle na época. “Definitivamente não estamos falando sobre Cinderela aqui.”

Como interpretar as ideias rebeldes de Meghan Markle?

De acordo com o Daily Mail, o atual Duquesa de Sussex falava sobre como achava estranho que mulheres adultas continuassem a fantasia infantil de se tornarem princesas, principalmente quando se tratava da realeza, talvez aludindo ao casamento da princesa Kate e William.

Embora tenha passado muito tempo desde então, parece ir contra a forma como ela caracterizou seu conhecimento de Harry e da família real antes de ela também se tornar parte da realeza.