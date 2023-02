Meghan Markle fantasiou Piers Morgan antes de namorar o príncipe Harry: é por isso que ele a odeia?

Piers Morgan é um dos Meghan Markle e os críticos mais barulhentos do príncipe Harry, ele parece odioso toda vez que fala sobre eles. Quem não conhece a história do apresentador britânico sempre se pergunta por que ele parece odiar o casal real muito. Ele caluniou os dois por muitos anos, logo depois que eles começaram a namorar. O próprio Morgan confirmou algumas vezes que Meghan Markle realmente apareceu como fantasma no passado, ele afirma que a conheceu na mesma noite em que ela a conheceu. Príncipe Harry numa festa. Morgan finalmente mostrou suas cores com essas confissões.

Em 2021, ele deu algumas entrevistas nas quais discutiu como tudo aconteceu e por que ele provavelmente odeia tanto Meghan Markle. Ele foi rejeitado por um príncipe, não que haja algo de errado com isso. Piers Morgan é muito mais velho que Meghan Markle e eles se conheceram em 2016. Na época e até hoje, Morgan é casado com Celia Walden desde 2010. Se ele pensou que algo poderia acontecer entre os dois, Piers Morgan certamente não estava. t pensando na esposa quando não saía com o apresentador.

Piers Morgan também lebre o príncipe Harry

Sentir esse nível de rejeição de uma pessoa narcisista pode ser devastador para eles, eles voltam para se vingar das pessoas que os rejeitam com força total. Piers Morgan não apenas caluniou Meghan Markle desde que ele foi assombrado por ela, mas também caluniou o príncipe Harry em todas as chances que teve. O homem tem a missão de destruir a reputação deste Casal Real. Mesmo se declarando simpatizante da Família Real, esse episódio com Meghan Markle muda completamente a narrativa.

Tanto Meghan quanto Harry decidiram ignorar completamente Piers Morgan. Agora sabemos por que eles nem sequer lhe deram a hora do dia. Foi isso que Piers Morgan disse ao The Late Late Show da RTE em 2021: “Passamos duas horas em um pub, ela tomou alguns martinis sujos, eu tomei algumas cervejas, nos demos brilhantemente. E então eu a coloquei em um táxi, e acabou sendo um táxi que a levou a uma festa onde ela conheceu o príncipe Harry. E na noite seguinte eles jantaram sozinhos juntos, e essa foi a última vez que ouvi falar de Meghan Markle. Ela me fantasiou, Ryan . Meghan Markle me fantasiou.