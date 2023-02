Meghan Markle ‘muito chateada’ com o episódio de South Park zombando dela e do príncipe Harry

Central da comédia exibiu um episódio de South Park chamado “The Worldwide Privacy Tour” que zombava de Meghan Markle41, e Príncipe Harry38, e sua decisão de se mudar para os EUA para uma vida privada – a alegada crítica de Markle não é feliz.

Segundo relatos, a duquesa ficou “enojada e oprimida” com o episódio e “chateada com ‘South Park’, mas se recusou a assistir a coisa toda”, disse uma fonte O Espectadorenquanto uma revisão real, funcionários disseram que o episódio pode levar a reclamações.

“Sua equipe jurídica está acompanhando o episódio de perto para ver o que deu errado e o que pode se transformar em algo mais sinistro. Este parece ser o curso de ação deles, em vez de rir, aproveitar o momento e mostrar ao mundo que eles entendem que ele fez a piada.”

South Park afirma que eles são personagens fictícios

O episódio de South Park não nomeia explicitamente o casal e começa com um aviso de que todos os personagens são fictícios, mesmo que sejam baseados em pessoas reais, mas os fãs dizem que os personagens são idênticos ao casal real, descritos como membros da realeza canadense que se mudaram para um cidade fictícia para privacidade conhecida como “O Príncipe e Sua Mulher”.

A “esposa”, aparentemente referindo-se a Markle, que se descreveu como uma “garota de fraternidade, atriz, influenciadora e vítima”, respondeu: “Sim, sou totalmente eu”.

Antes de começarem a falar sobre sua autobiografia, eles apareceram no programa com um banner pedindo privacidade. O apresentador do esboço pergunta ao príncipe: “Senhor, sua esposa suspeita realmente não tem seu próprio programa de TV, encontros com celebridades e uma revista de moda?” uma referência ao tempo de Markle na série de TV “Suits”.

“Bem, eu apenas pensei que algumas pessoas poderiam dizer que sua cadela amante do Instagram realmente não quer sua privacidade”, acrescentou o anfitrião. O príncipe respondeu: “Senhor, como ousa! Minha esposa mal-intencionada que ama o Instagram sempre quis privacidade!”.

“Nós só queremos ser pessoas normais, e toda essa atenção é difícil”, disse Prince no episódio, depois de admitir que “odiava” os repórteres.