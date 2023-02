Megyn Kelly acha que Meghan Markle e o príncipe Harry não vão se recuperar da piada de South Park

Boutro Príncipe Harry e Meghan Markle recentemente consegui o Parque Sul tratamento, não é como quando celebridades são convidadas para Vila Sesamo nem é considerado uma honra. Muito pelo contrário, porque os apresentadores do programa costumam fazer sátiras pesadas sobre todas as celebridades que retratam no programa. Historicamente, Parque Sul não discrimina e zomba de absolutamente ninguém. Eles também tocam nos assuntos mais delicados relacionados a essa celebridade. Em Príncipe Harry e Meghan Markle caso, Parque Sul mostraram seu lado em busca de atenção quase à perfeição artística com a sátira que adoram escrever.

Em resposta, o apresentador Megyn Kelly está convencido de que eles provavelmente não vão se recuperar desse nível de zombaria a que foram submetidos no programa. Ela falou sobre o esquete e foi clara sobre o nível de trollagem que eles continuarão recebendo pelo resto de suas vidas. Parque Sul faz isso, eles fazem um ótimo trabalho em criar consciência sobre as maiores irritações dessas celebridades. Isso é o que Megyn Kelly disse: “Eu sinto que este é um pronunciamento de que eles pularam o tubarão, eles não são amados e suas esperanças de concorrer à presidência, as esperanças relatadas, são todas frustradas. Isso não está acontecendo. Quando ‘South Park’ se volta contra você, há sem recuperação.”

Megyn Kelly também é tendenciosa contra o príncipe Harry e Meghan Markle

Megyn Kelly passa por algo semelhante ao que Piers Morgan tem contra o casal real. Ela assumiu como missão caluniá-los sempre que possível em seu programa no Youtube. Com certeza, vendo isso Parque Sul O episódio a fez rir alto contra eles e, eventualmente, comentar sobre isso. Esses detratores gostam de ver as pessoas que eles criticam serem miseráveis. Se olharmos mais de perto o que South Park faz, Meghan Markle e o príncipe Harry devem ser bons esportes e, eventualmente, esquecer que aconteceu. Eles vivem em uma bolha tão grande que ninguém duvida que essa última zombaria contra eles cairá.