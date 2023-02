Megyn Kelly dificilmente critica Madonna: ‘Pessoa doente que precisa de ajuda’

Adepois madona apareceu no recente prêmio Grammy com um visual que a deixa bem diferente de como ela é normalmente, os comentários não demoraram muito nas redes sociais, sendo a boa maioria deles críticas severas à ex Menina materialista.

Um desses críticos é o anfitrião Megyn Kellyque disse em seu programa que está preocupada com a saúde e o bem-estar de Madonna.

O discurso de Madonna no Grammy que provocou muitas críticas sobre seu novo rosto

Ela atacou Madonna no ‘The Megyn Kelly Show’

durante ela SiriusXM podcast, Kelly disse que Madonna está realmente “mal” e sofrendo de uma “doença”, isso depois que a cantora recebeu fortes críticas por “abusar de cirurgias plásticas”.

“Sinto muito, mas isso é uma doença”, disse Kelly. “Esta é uma pessoa doente que vimos no Grammy na outra noite, e não sei se isso diz mais sobre ela, sobre nossa sociedade ou sobre celebridades, mas me perturba profundamente.”

Foi o que disse Kelly, que há algum tempo fez um tratamento com botox para parecer mais jovem. No entanto, ela garante que não alterará sua aparência da forma grotesca que Madonna fez.

“Gosto de pensar que, quando tiver 64 anos, não vou dar a mínima para o que as pessoas pensam sobre minha aparência ou minha idade”, afirmou ela. “Isso me diz que ela é uma pessoa doente que precisa de ajuda.”

Madonna se defendeu dos ataques nas redes

Diante das críticas que recebeu, Madonna usou seu Instagram para se defender dos ataques com um longo post:

“Em vez de focar no que eu disse em meu discurso, que era sobre agradecer pela coragem de artistas como Sam Smith e Peter Kimmuitas pessoas preferiram falar apenas sobre as fotos minhas tiradas em close com uma câmera de lente longa por um fotógrafo da imprensa que distorceria o rosto de qualquer um!”, explicou ela.

“Mais uma vez, estou presa no brilho do preconceito de idade e misoginia que permeia o mundo em que vivemos. Um mundo que se recusa a celebrar mulheres com mais de 45 anos e sente a necessidade de puni-las se elas permanecerem fortes, trabalhadoras e aventureiras.”

“Nunca me desculpei por nenhuma das decisões criativas que tomei ou pela minha aparência ou vestido e não estou prestes a começar a fazer isso”, acrescentou Madonna.