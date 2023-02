Megyn Kelly exige que a CNN demita Don Lemon por comentários sexistas recentes

Tapresentador de televisão Megyn Kelly quer que a CNN demita colega apresentador Don Limão depois que ele disse publicamente sobre 51 anos de idade Nikki Haley. Durante seu programa matinal na CNN, ele disse que ela não estava no auge e fez com que a co-apresentadora Poppy Harlow para sair do set. Como resultado, o apresentador ficou no banco por apenas alguns dias e voltou ao show após uma longa turnê de desculpas. Bem, Megyn Kelly tem um grande problema com isso e deixou claro durante seu próprio show. Tenha em mente que Megyn Kelly já foi demitido de Notícias da raposa e outras saídas para diferentes escândalos.

Kelly disse isso em seu programa: “As mulheres importam? Nossa ofensa importa para a CNN ou alguém tem que pegar um peito para contarmos, Chris luz? Essa é a minha pergunta para você. Não deveria ser que você foi estuprada por um homem, ou 21 mulheres se apresentaram alegando que foram assediadas sexualmente por um homem, ou foram tocadas de forma inadequada por um homem para que sua ofensa importe. Vimos pessoa após pessoa ser demitida porque causaram ofensa, mera ofensa, quando se trata de raça, quando se trata de orientação sexual, quando se trata de identidade de gênero. O crime das mulheres importa? … Porque esse cara [Don Lemon] conseguiu irritar metade do país. Não é esquerda ou direita.”

A história de Megyn Kelly com o movimento ‘Me Too’

Aqueles que não estão cientes Megyn Kelly’s história particular com o movimento #MeToo, daremos a você um pequeno lembrete da história. Notícias da raposa proprietário Roger Ailles escapou de agressão sexual e má conduta sexual por décadas. Foi ela quem decidiu se apresentar e o acusou de seu comportamento. De muitas maneiras, Kelly foi uma das figuras mais importantes do movimento #MeToo, que começou a derrubar homens poderosos que abusavam de mulheres em muitas esferas da vida. Pode-se entender sua fristração quando a CNN decide não disparar Don Limão por seus comentários.