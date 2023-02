Megyn Kelly sobre o episódio de Harry e Meghan em South Park: Não há como se recuperar

A episódio recente de South Park ridicularizado Príncipe Harry e Meghan Markleda decisão de se mudar do Reino Unido para os Estados Unidos. Megyn Kelly acredita que o casal não conseguirá se recuperar após as escavações dirigidas a eles pela famosa série animada de TV.

Seu último episódio foi intitulado ‘The Worldwide Privacy Tour’, ridicularizando o fato de que o duque e a duquesa de Sussex se mudaram para os Estados Unidos em busca de privacidade.

“Eu sinto que este é um pronunciamento de que eles pularam o tubarão, eles não são amados e as esperanças dela de concorrer à presidência, as esperanças relatadas, foram frustradas”, disse. Kelly disse no ‘The Megyn Kelly Show’ na sexta-feira.

“Isso não está acontecendo. Quando South Park se volta contra você, não há como se recuperar.”

Rumores têm circulado sobre Meghanalegada busca de uma carreira na política, com jornalista investigativo Tom Bower expressando sua crença de que ela quer concorrer à presidência.

“A perspectiva de Meghan concorrer à presidência é possível e eu diria até provável”, caramanchão disse à revista Closer.

“Eu realmente acredito que é onde ela se vê indo.”

Enquanto isso, o casal não reagiu ao episódio de South Park, que começa com um aviso enfatizando que os personagens são fictícios.

“Tenho certeza William não assiste South Park, mas acho que um de seus amigos deve ter visto nas redes sociais e enviado a ele um clipe agora”, disse uma fonte da Família Real ao Good Morning Britain.

“Eu acho que ele provavelmente viu e tinha um sorriso irônico no rosto quando viu.”