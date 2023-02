Megyn Kelly vai atrás de Leonardo DiCaprio e sua suposta nova namorada

Due a notícia de queLeonardo Di Caprio está namorando alguém que “praticamente poderia ser sua filha”, o ator foi criticado por se sentir atraído por mulheres mais jovens. Megyn Kelly garantiu que a estrela estivesse ciente do que o público pensa.

Leonardo tem um histórico de namoro com jovens modelos, e há rumores de que ele está saindo com a modelo Eden Polani, 19, que é 29 anos mais jovem.

Ele nunca encontrará alguém “por quem possa se apaixonar profundamente”, disse Megyn Kelly em referência ao romance de diferença de idade do ator.

“Ele agora está namorando uma adolescente, literalmente uma adolescente. Ele está no noticiário todas as semanas por não namorar ninguém com mais de 25 anos. Se o fizer, será notícia”, afirmou o controverso apresentador.

“E agora ele realmente se tornou um adolescente. Ela poderia ser literalmente sua filha”, disse ela em seu SiriusXM podcast O show de Megyn Kelly.

Megyn chamou as preferências de namoro de Leo DiCaprio de tristes

Megyn continuou a criticar Leonardo, chamando sua prática de namorar mulheres mais jovens de “triste”, e acrescentou:

“Eu sinto que esse cara do ritmo das coisas nunca vai conhecer a alegria de conhecer alguém por quem ele pode se apaixonar profundamente e construir uma família. Ele só vai continuar transando com adolescentes pelo resto de sua vida.”

Os comentários de Megyn vieram depois que uma fonte próxima a Leonardo afirmou que os rumores que o ligavam ao Éden “não têm absolutamente nenhuma verdade”. Na festa de lançamento do EP em Los Angeles para Ébano Riley no mês passado, os dois foram fotografados sentados um ao lado do outro.

De acordo com New York Postos dois estavam apenas sentados próximos um do outro, e uma imagem ampliada teria revelado uma grande multidão ao seu redor.