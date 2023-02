Melhor software de criação de música de código aberto gratuito 2023

Você é um produtor musical? Se sim, a produção musical ficará muito mais fácil para você depois de ler este artigo. Na Internet, existem muitos softwares de música de código aberto disponíveis. Se você deseja criar música em seu computador sem pagar nada, então é ótimo.

A música é uma das formas mais divertidas de mídia. As pessoas adoram ouvir música em qualquer estado de espírito. Além disso, existem algumas pessoas que gostam de criar suas próprias músicas. Para essas pessoas, existem várias estações de trabalho de áudio digital onde os usuários podem criar músicas e podcasts próprios. No entanto, este software está disponível apenas para dispositivos Mac e iOS. Em nosso artigo anterior, mostramos a você o melhor software gratuito de criação de música de código aberto para que você também possa passar por isso.

Existe um software disponível que ajuda você a projetar o processo de criação de música e também de graça. No entanto, os programas projetados para criar música podem ser tão caros e todos eles não poderiam pagar. Portanto, para facilitar esse processo, existem muitas ferramentas disponíveis que ajudarão você a criar músicas gratuitamente sem pagar nada. Confira o melhor software de criação de música gratuitamente, que certamente o ajudará a criar CONFIRA.

Dê uma olhada na lista dos principais softwares gratuitos de criação de música de código aberto.

Lista de software gratuito de criação de música de código aberto

1. Audácia

O Audacity é um aplicativo gratuito e de código aberto que edita samples, músicas, arquivos de áudio, grava CDs e muito mais formatos, incluindo WAV, AIF ou MP3. É um aplicativo de plataforma cruzada para edição e gravação de áudio. Este software é compatível com Mac, Windows e Linux e também em outros sistemas operacionais. Depois do navegador Mozilla Firefox, o Audacity pode ser a melhor fonte de aplicativos de música.

O Audacity é um programa licenciado pela GPL que pode fazer qualquer coisa a partir de um editor de áudio comercial. Confira algumas das melhores características do Audacity:

Ele grava áudio ao vivo com a ajuda de um microfone, um mixer ou de outras mídias

Adicionar efeitos sonoros

Tem tantos atalhos de teclado

Para facilitar a edição, as opções Cortar, Copiar, Colar e Excluir estão disponíveis

Pode ser estendido com diferentes plug-ins

Importar ou exportar arquivos de diferentes formatos de som

2. Máquina de tambor de hidrogênio

Hydrogen Drum Machine é desenvolvido para sistemas operacionais Mac OS X e Linux. É um sequenciador avançado baseado em padrões para ambientes de bateria e mixagem. Algumas das características deste software são:

Interface amigável

Ele suporta instrumento multicamadas

Possui kit de conexão de áudio Jack

Importe, exporte kits de bateria e também pode exportar arquivos de áudio para diferentes formatos

GUI rápida e automática

3. Mixxx

Com a ajuda do software Mixxx, você pode se tornar um DJ profissional. Mixxx é um software de mixagem de música e está disponível para Mac OS X, Windows e Linux. Depois de concluir a produção mixando as músicas com outros arquivos de áudio, você pode testar o arquivo de áudio e ouvi-lo. Portanto, será muito útil se você tiver este software em seu estúdio.

Alguns dos melhores recursos são:

Tem skins de designer

Suporte de hardware de DJ

Efeitos sonoros integrados

Com controles avançados, existem quatro decks

Decks de sampler quádruplos

Possui funcionalidade de gravação e transmissão

4. Rose Garden

Rosegarden é um aplicativo de edição e composição musical que está disponível no Linux e agora também no Windows. Este software é usado por compositores musicais, músicos e também pode ser usado em casa ou para uma pequena gravação. Aqueles que entendem de notação musical entenderão isso muito bem. Ele também possui alguns dos suportes básicos para áudio digital. Este software é uma estação de trabalho totalmente MIDI e de áudio com todos os acessórios. No entanto, está disponível desde 1993 e foi lançado sob licença GPL.

5. Qtractor

O software Qtractr é uma sequência multipista de áudio ou MIDI projetada especificamente para estúdios pessoais. Este software é executado no Sistema operacional Linux. Este é apenas para usuários do Linux. Ele suporta muitos plugins diferentes, como (DSSI, LADSPA, Lv2 e VST, tanto no Linux nativo quanto no Wine-wrapped).

É um software fácil de usar, que é frequentemente atualizado com novas atualizações, como recursos DAW padrão, como congelamento e renderização MIDI. O software é lançado sob a licença GPL ou GNU.

Confira as características:

Controles de mixer e monitor embutidos

Gravação em loop

Tem suporte para diferentes formatos de áudio como MP3, AIFF, OGG, WAV e muito mais

Editor de clipes MIDI

Usa Jack Audio Connection Kit para áudio e sequenciador Advanced Linux Sound Architecture

Pode ser estendido através de um número ilimitado de Plugins

Edição não linear e não destrutiva

CONCLUSÃO

Há tantos Software de criação de música grátis disponíveis na Internet. Mas aqui listamos alguns dos melhores softwares que o ajudarão a criar música. Se você conhece o melhor software, compartilhe-o conosco na seção de comentários abaixo. Esperamos que isso tenha sido útil para você. Fique atento para mais atualizações.