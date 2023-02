Melhores opções de montagem Starlink para 2023: guia DIY detalhado

Agora que você já tem seu Starlink e o configurou, pode sentir que há alguns problemas com a rede. Para resolver esses problemas, você terá que remover as obstruções. No entanto, se eliminar obstruções não for uma opção para você, vale a pena examinar as opções de montagem Starlink.

As opções de montagem Starlink são para todos. Não importa se você fica em apartamento próprio ou alugado; você pode escolher o suporte desejado que atenda às suas necessidades e fixá-los em seu telhado. Também discutimos opções para pessoas que nem sequer têm um terraço ou um telhado adequado. Então, dito isso, vamos começar.

Opções de montagem Starlink 2023

Aqui estaremos discutindo as várias opções de montagem disponíveis para o Starlink. Como o tempo de entrega e resposta da Starlink Shop é maior do que nunca, iremos com produtos alternativos disponíveis na Amazon que funcionam igualmente bem.

Mas antes disso, você precisa saber quais são e onde estão suas obstruções para que você possa escolher a opção de montagem Starlink perfeita.

Onde estão suas obstruções?

Em nosso guia de configuração do Starlink, explicamos claramente sobre as obstruções e como você pode verificá-las ao configurar o Starlink. Agora, depois de usar o Starlink por mais de 12 horas, você poderá ver Estatisticas no aplicativo móvel.

Agora, se você perceber que o aplicativo está apresentando obstruções, você definitivamente precisa procurar opções de montagem Starlink.

Suportes de antenas parabólicas que funcionam com Starlink

Aqui estaremos discutindo 7 suportes de satélite diferentes que funcionarão perfeitamente com seu prato Starlink. No entanto, certifique-se de que você é bom em DIY; caso contrário, você pode ter que contratar um empreiteiro para fazer o trabalho.

1. J Mount – No geral, a melhor opção

O J-Mount é uma ótima opção de montagem Starlink se você tiver alguma obstrução ao redor de sua casa. Essas montagens podem ser encontradas praticamente em qualquer lugar, não custam muito e podem ser usadas em uma ampla variedade de contextos.

É possível que você já tenha um J-Mount usando um provedor de TV via satélite diferente, como a Dish Network. Starlink é compatível com J-Mounts como o Winegard DS2000A mostrado acima, que tem um diâmetro de tubo de cerca de 1,5 polegadas.

Dependendo de qual J-Mount você comprar, pode ser necessário fazer um pequeno ajuste para que ele se encaixe no tubo de montagem Starlink. Usar um adaptador de montagem, como o Winegard Universal Antenna Mount Adapter, é a opção mais simples.

Seu J-Mount pode exigir um espaçador ou um parafuso para manter o mastro Starlink no lugar, dependendo de seu diâmetro interno. Não há necessidade de nada além de fita isolante.

2. Montagem de telhado não penetrante

Alguns usuários do Starlink podem querer anexar um suporte ao telhado por vários motivos permanentemente. Um suporte de telhado não penetrante parece, na verdade, corrigir esse propósito. Esses suportes, conhecidos como suportes de linha de cumeeira, não estão permanentemente presos ao telhado, mas são suportados por pesos como sacos de areia ou blocos de concreto.

Se você deseja instalar o suporte no cume da linha do telhado, pode usar o mastro de antena não penetrante EZ PNP. Infelizmente, esta montagem não vem com nenhum mastro. Isso significa que você precisará de um J-Mount ou qualquer outro tipo de suporte. Recomendamos o uso do Winegard DS2000A. Isso é muito seguro com blocos de concreto padrão.

Você pode usar o suporte de telhado não penetrante Easy-Up EZ NP-30-166 se tiver um telhado plano. Curiosamente, ele inclui mastro OD de 1,6 polegadas, e isso significa que você só precisa deslizar seu mastro Starlink nele e prendê-lo usando parafusos em U.

Se você quiser proteger seu telhado de montagens de metal, você também terá que comprar almofadas protetoras que ficarão sob o telhado.

3. Montagem intermitente para uma aparência profissional

Como você já deve saber, o local mais comum para instalar uma antena Starlink é no telhado. Portanto, os suportes de flash são o caminho a percorrer para uma instalação de telhado segura e habilmente executada.

Instalar um Flashing Mount sob as telhas e prendê-lo ao deck do telhado fornece uma vedação robusta e à prova de vazamentos. Além do Flashing Mount, será necessário um J-Mount ou Starlink Pivot Mount de reposição para prender o prato ao Flashing Mount durante uma instalação.

Curiosamente, a Starlink vende seu próprio Flashing Mount, mas os produtos de reposição são melhores e mais baratos.

Você deve considerar a compra de uma montagem de flash se você mora em uma região com neve ou em uma região com muita chuva. Montagens intermitentes não causam tensão sobre vazamentos no telhado no futuro. No entanto, por outro lado, instalá-lo pode ser um pouco caro se você não for prático.

4. Montagem em Torre

Se houver muitos edifícios próximos, seria sensato montar o Starlink em algum lugar um pouco longe da localidade. Mas não seria melhor se você pudesse ter uma torre logo acima de sua casa? Bem, a montagem da torre pode fazer exatamente isso por uma fração do custo de construção de uma torre real.

Você deve comprar um suporte de torre se tiver muitas casas próximas e elas estiverem interferindo no sinal ou aparecendo como obstruções no aplicativo Starlink. A melhor parte do Tower Mount é que ele fica muito acima de tudo e pode fornecer o melhor sinal de qualidade.

Por outro lado, se você mora em um local com muita chuva, é provável que sua montaria Tower, junto com o prato Starlink, possam ser danificados. Se chover um pouco, não há problema em ir para o Morro da Torre.

5. Suporte para Tripé

Como você deve ter visto com uma câmera portátil, um tripé é semelhante a isso. Só que você não pode montar uma câmera nele.

O suporte para tripé é uma excelente opção se você deseja ter um Starlink portátil sem pagar pela portabilidade. Este é apenas um Starlink portátil disfarçado porque você poderá carregar o Dish dentro e fora de casa, não em outro lugar.

Além disso, uma montagem de tripé é perfeita para áreas onde a altura é uma preocupação e se o arranjo do telhado for inadequado. Além disso, se sua área receber muita chuva e neve, você leva o tripé para dentro de casa para proteção do monte e do Starlink. Você pode considerar um tripé como um pau para toda obra.

6. Montagem em Poste

Se você tem um quintal em sua casa e não há muitas árvores, a melhor opção seria instalar um poste de montagem. Esta é uma excelente opção se você mora de aluguel e não quer empregar o telhado. Também é uma opção se as pessoas estiverem morando acima de sua casa.

Você pode comprar um suporte de poste da Starlink. Ou você também pode obter seu próprio bastão da Amazon com um diâmetro de 1,5” ou 2”, dependendo de sua preferência. Garanta um adaptador de tubos que a Starlink vende em sua própria loja online.

7. Montagem de chaminé

Como o nome sugere, o suporte para chaminé prende seu prato Starlink à chaminé. Como todos sabemos, a chaminé está situada acima da casa. A altura permanece a mesma para todas as áreas vizinhas. Como resultado, montar seu Starlink Dish na chaminé pode ser benéfico se houver casas ao seu lado, mas não cobrindo a área da chaminé.

No entanto, o suporte da chaminé tem suas próprias desvantagens, como pode escurecer com o tempo devido a depósitos de carbono e óleo saindo da chaminé. Além disso, se você mora em uma área onde há neve, ela será depositada no prato Starlink e interromperá sua conectividade. A instalação é muito mais difícil do que outras montagens discutidas acima.

Dicas de prato Starlink para posicionamento ideal

Já cobrimos um guia detalhado sobre a posição ideal do prato Starlink em nosso guia de posicionamento do prato Starlink. No entanto, para as incógnitas, recomendamos que você coloque o Starlink em uma posição onde não esteja abaixo de 15 graus e nem acima de 40 graus.

Além disso, certifique-se de que não haja obstáculos ao redor, pois isso pode criar obstruções. Para isso, você pode verificar o aplicativo móvel Starlink. No entanto, para que o aplicativo funcione corretamente, você deve fazer login usando suas credenciais. Por favor, leia o guia mencionado acima para obter informações completas sobre este processo.

Conclusão

Bem, estes são os melhores opções de montagem Starlink você tem a partir de agora. Atualizaremos este guia se encontrarmos mais opções de montagem Starlink. Informe-nos na seção de comentários qual montagem Starlink você está comprando.

