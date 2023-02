Melhores Softwares Gratuitos de Gravação de Podcast

Apenas se você tiver acesso a um estúdio de gravação profissional, você sabe como pode ser difícil gravar um podcast. Ruído de fundo, vento e eco podem arruinar uma gravação e fazer com que seu podcast pareça pouco profissional. E se você tiver vários convidados gravando de locais diferentes? Uma linha pode estar nítida e a outra estaladiça. Um host pode falar alto e o outro pode sussurrar. O que você precisa é de um software gratuito para gravar áudio do pc, ou de gravação de podcast, que possua ferramentas de mixagem de áudio em que você pode ajustar durante a gravação e ferramentas de reparo de áudio para remover sons indesejados e reverberar após o fato. Felizmente, existem muitos softwares para podcasts com todas as ferramentas necessárias para entregar um podcast bem misturado e de alta qualidade.

Fizemos todo o trabalho e compilamos aqui o melhor editor de vídeo gratuito para pc , para te ajudar com a criação e edição do seu podcast, para que você tenha tempo para trabalhar em outras coisas. Como aquela introdução épica de podcast que você está planejando. Isso porque a lista mostra apenas software para podcasts gratuitos, então você terá dinheiro para gastar em outras coisas, como os direitos daquela música da Beyonce que você precisa na sua introdução épica de podcast.

1. Wondershare Filmora – Melhor editor de áudio para fazer podcast para Windows, Mac

Possui uma versão gratuita, bastante completa que lhe abrirá um leque imenso de possibilidades. Uma vez que esse aplicativo também é um poderoso editor de vídeos, então, se você está pensando em fazer um podcast com vídeo integrado. Ele é a escolha perfeita para você.

Ele é compatível com os sistemas da Windows, Mac. Além de ser indicado para podcasts, também é muito bom para criadores de conteúdo que estão pensando em agregar nas plataformas de vídeo famosas como youtube, tiktok, instagram, e etc. Ele é um editor de vídeos completo. Com ele, você consegue legendar vídeos, além de inserir aúdios ou sincronizar textos juntamente com os áudios, colocar apresentações no meio, colagens de vídeos e fotos, e até créditos, por exemplo.

Sua versão atualizada também conta com um visualizador de músicas muito variado e prático. Possui diversos efeitos sonoros que podem melhorar a qualidade do seu podcast, ou vídeos, deixando assim eles ainda mais interessantes. Você também consegue acrescentar da sua própria galeria de áudios ou músicas no vídeo, e com seus mais de 25 efeitos diferentes, é possível agregar isso no seu vídeo de seu podcast.

Entre seus pontos positivos estão as varias opções de mixagem de sons, a facilidade e sua plataforma intuitiva, que permite criar vídeos e gravações de qualidade profissional, e a sua compatibilidade de formato avi. Para áudios mp3 e mp4.

Seu ponto contra é a marca d’agua da versão gratuita.

2. GarageBand – Melhor Software para Mac, iPhone, iPad

GarageBand é um popular programa de gravação de música que também pode ser usado como software para podcasts. É gratuito para usuários de Mac e está disponível como um aplicativo gratuito para iPhones e iPads. Os usuários também podem obter o aplicativo Logic Remote, que transforma seus dispositivos iOS em um controle remoto do GarageBand. É útil quando você precisa controlar uma gravação do outro lado da sala.

Existem podcasters de sucesso que usam este software de podcast gratuito para gravar, como Marc Maron. Para usar o GarageBand como software de gravação de podcast, basta desligar as ferramentas que você não precisa para gravação de voz, como o metrônomo, e pronto.

O GarageBand é frequentemente comparado ao Audacity, pois ambos são softwares de podcast totalmente gratuitos que usuários intermediários podem usar para criar gravações de áudio profissionais. Achamos que o GarageBand tem uma interface de usuário mais intuitiva e melhores ferramentas de edição de áudio. No entanto, como não é otimizado para podcasts, faltam algumas ferramentas úteis (como um botão de mudo automático para convidados que não estão falando). Além disso, os arquivos do projeto são extremamente grandes, pois está acostumado a lidar com uma música de 3 minutos e não uma gravação de uma hora.

Bem, caso nenhum tenha lhe agradado, aqui está nossa lista de qualidades e recursos para procurar em um bom software de gravação de podcast:

1. Gravação de alta qualidade.

Este é provavelmente o trabalho mais importante do software de gravação de podcast. Certifique-se de que seu software de gravação de podcast oferece ferramentas para fornecer som de alta qualidade para a maneira como você costuma gravar. Se você gosta de gravar ao ar livre, seu software de podcast gratuito deve ter remoção de vento e ruído de fundo. Se você gravar em um grande auditório, verifique se ele possui uma ferramenta DeReverb. Se você gravar convidados remotamente, seu software de gravação de podcast deve ter ferramentas para fazer as entrevistas por celular parecerem gravadas em um estúdio.

2. Compatibilidade

Seu software de gravação de podcast precisa ser compatível com seu sistema operacional e navegador da Web preferido. Verifique também qualquer equipamento que você tenha, como microfones ou software de edição de áudio (se o seu software de gravação de podcast não tiver ferramentas de edição) e verifique se eles também são compatíveis com o software de podcast gratuito.

3. Fácil de usar

Certifique-se de que seu software de gravação de podcast não levará uma semana para descobrir. Você já tem muito em seu prato! Um software amigável para iniciantes para podcasts também é útil para qualquer convidado de primeira viagem que você possa estar entrevistando. Além disso, uma interface de usuário limpa que não machuca os olhos é uma vantagem, pois você passará muito tempo olhando para ela.

4. Editor de áudio integrado

Quando tantos softwares para podcasts oferecem ferramentas de gravação e edição, por que se contentar com um que não oferece? Economize tempo e dinheiro obtendo um software de podcast gratuito completo.

Nós recomendamos o Filmora para você que ainda tem algum receio em decidir qual software usar, uma vez que ele além de editor de aúdio, é editor de vídeos, o que pode agregar ainda mais para a popularização do seu podcast, pois você consegue agregar o vídeo e subir em outras plataformas que aceitam o vídeo e não apenas o aúdio.