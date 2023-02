Melissa Joan Hart revela aventura adolescente com Ryan Reynolds em ‘Hey Dude… The 90s Called!’

Melissa Joan Hart derramou o feijão em seu caso de amor adolescente com Ryan Reynolds!

A estrela dos anos 90 apareceu recentemente em Ei cara… Os anos 90 chamaram!onde ela conversou sobre seus dias como Nickelodeon estrela. Ela até admitiu que não tinha ideia de quão popular era sua sitcom, Clarissa explica tudoestava naquela época.

Mas isso não é tudo! Durante sua entrevista com David Lascher e Christine Taylor, cervo revelou que teve um caso com Ryan Reynoldsque estrelou o drama adolescente Quinze. Ela também namorou Cris William Martin, que interpretou Corky no mesmo show. “Eu namorei Corky e meio que tive um caso com Ryan”, admitiu Hart.

A história não termina aí! Hart compartilhou que conheceu Martin em um Nick assume sua escola evento em Utah e eles começaram um relacionamento à distância de Vancouver a Orlando. Ah, e Reynolds ainda estava no primeiro Sabrina a bruxa adolescente filme em que Hart trabalhou.

Os fãs dos anos 90 ficaram em êxtase ao ouvir sobre o romance anterior de Hart com Reynolds. Embora o relacionamento do casal tenha durado pouco, é claro que eles ainda ocupam um lugar especial no coração um do outro depois de todos esses anos.

O que aconteceu entre Melissa Joan Hart e Ryan Reynolds?

Ryan Reynolds foi na adaptação cinematográfica de TV de 1996 de Sabrina a bruxa adolescente onde ele interpretou o interesse amoroso de Sabrina, Seth.

A atriz revelou recentemente que se arrependia de não ter mantido um relacionamento com ele durante as filmagens.

Em uma entrevista de 2017 com Estúdio 10 da Austrália talk show, Hart falou sobre Reynolds, chamando-o de “adorável” e um “cara muito legal”. Ela também admitiu que eles estavam “apaixonados e fofos” no set.

Mas não se deixe enganar pelo status atual de Reynolds como galã de Hollywood. De acordo com Hart, ele não era exatamente o mesmo naquela época. “Ele não era como o Ryan Reynolds que todo mundo conhece hoje em dia”, disse ela. “Você pode ver, no clipe, o cabelo maluco. Ele era doce – ele era muito doce.”

Infelizmente para Reynolds, Hart já havia sido levado na época. Em seu livro de 2013, Melissa explica tudo: contos da minha vida anormalmente normal, ela revelou que teve um namorado durante as filmagens e que Reynolds “provavelmente teria sido um ótimo namorado”. Bem, você ganha alguns, você perde alguns.

Sabrina a bruxa adolescente foi ao ar por sete temporadas de 1996-2003 em abc e o WB, com Hart interpretando o papel principal ao longo da série. Enquanto isso, Reynolds estrelou vários outros filmes e programas de TV, incluindo o popular Piscina morta franquia.