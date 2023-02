Membro da tripulação da Grã-Bretanha SailGP jogado ao mar por violenta tempestade

Grã Bretanha teve um momento de parar o coração quando grinder Matt Gotrel caiu na carenagem do barco quando o F50 se aproximava da linha de chegada da primeira corrida de frota do Australia SailGP no sábado

Gotrel permaneceu preso ao barco que viajava na velocidade de 50 km/h através de sua linha de segurança e foi rapidamente puxado de volta a bordo por seus companheiros de equipe sem nenhum ferimento relatado.

A equipe terminou a corrida em sexto lugar e conquistou o recorde de 6-6-2 no primeiro dia.

SailGP foi forçado a cancelar o segundo dia de corrida no Grande Prêmio de Vela da Austrália depois que um grande evento climático no sábado resultou em danos significativos às velas das asas e pelo menos a um barco no local técnico da SailGP em Sydney.

Ninguém ficou gravemente ferido, mas desde então, as equipes SailGP têm trabalhado juntas para avaliar os danos e determinar o que isso significa para eventos futuros.

Nesta fase SailGP ainda está planejando continuar com os próximos eventos. O SailGP da Nova Zelândia está programado para 18 a 19 de março, antes da grande final em San Francisco, de 6 a 7 de maio.

A França, que dominou no sábado, vencendo todas as três corridas da frota, foi declarada a vencedora do Australia SailGP e voltou ao terceiro lugar no campeonato geral.