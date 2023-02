Membro da tripulação do Great Britain SailGP cai ao mar durante corrida em Sydney

GA Grã-Bretanha teve um momento de parar o coração quando o grinder Matt Gotrel caiu na carenagem do barco quando o F50 se aproximava da linha de chegada da primeira corrida de frota do Australia SailGP no sábado

Gotrel permaneceu preso ao barco que viajava a uma velocidade de 50 km/h por meio de seu cabo de segurança e foi rapidamente puxado de volta a bordo por seus companheiros de equipe sem nenhum ferimento relatado.

A equipe terminou a corrida em sexto lugar e conquistou o recorde de 6-6-2 no primeiro dia.