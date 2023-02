Mensagem pós-luta de Yair Rodriguez para decepcionado Josh Emmett: ‘Pare com esse pensamento que você tem agora’

Quase na segunda vez em que Yair Rodriguez finalizou Josh Emmett no UFC 284, ele estava consolando o adversário.

Rodriguez revelou suas palavras pós-luta para Emmett depois que seu triângulo no segundo round lhe rendeu o título interino dos penas do UFC, e ele disse que sua mensagem era para motivar Emmett.

“Este é um momento muito importante para nós e, quando finalizei o triângulo, pude ver em sua expressão o desespero de tipo ‘Foda-se, perdi’”, explicou Rodriguez após o evento pay-per-view de sábado em Perth, Austrália. “É como se ele tivesse visto sua oportunidade desaparecer, mas eu só queria dizer a ele: ‘Não’. Eu disse a ele: ‘Não, não. Ei, não. Pare com esse pensamento que você tem agora. Você é um guerreiro. Você vai superar isso. Você tem isso.’

“Portanto, a única coisa que pude dizer a ele foi: ‘Você é um guerreiro, irmão’. Damos um jeito de nos levantar toda vez que caímos no chão. Tenho certeza de que ele fará isso e permanecerá forte, e tenho certeza de que nos veremos no futuro. Então fique forte irmão.”

Rodriguez deu uma exibição magistral de artes marciais, surpreendendo Emmett com uma série de chutes contundentes no corpo e mostrando sua resistência após se recuperar de um knockdown no primeiro round. Foi a primeira derrota de Emmett em suas últimas seis partidas.

A vitória foi a segunda consecutiva de Rodriguez após um revés na decisão para o ex-campeão Max Holloway, que interrompeu temporariamente sua campanha pelo título dos penas.

Como Rodriguez explicou na coletiva de imprensa, foi apenas porque ele encontrou vários contratempos em sua jornada no UFC que ele pôde falar sobre a experiência de Emmett.

“Esses são como os demônios com os quais você tem que lutar todos os dias da sua vida, os e ses”, disse ele. “E se eu não puder, e se eu não conseguir, e se isso acontecer? Algumas dessas coisas nunca se tornam realidade, então a única coisa que você pode fazer é viver sua vida da melhor maneira possível, evitando o máximo de erros possível e fazendo o melhor que puder. E pare de pensar isso. Com isso dito, tenho aprendido a lutar contra meus demônios todos os dias e vencê-los.”

Agora, Rodriguez parte para o próximo desafio, uma luta com o campeão peso pena Alexander Volkanovski, que deixou a RAC Arena sentindo o próprio revés, uma derrota para o campeão peso leve Islam Makhachev.

Questionado se ele achava que Volkanovski poderia ser diminuído por sua fortuna recente, Rodriguez deu a Volkanovski o benefício da dúvida.

“Mano, ele está lutando pela divisão de 155 libras Yair Rodriguez’s post-fight message to disappointed Josh Emmett: ‘Stop that thinking that you have right now’ contra Islam Makhachev – ele não está lutando contra ninguém”, disse Rodriguez. “O Islã é duro. Já vimos os russos lutando nessa empresa, são super duros, e ele conseguiu entrar lá e mostrar que tem condições de vencer também, porque a luta foi bem acirrada.

“Acho que ele fez um bom trabalho. Só acho que a luta entre ele e eu vai ser como tem que ser. Ele estará lá 100 por cento – não vejo por que não – e eu estarei lá 100 por cento.”

Quando Rodriguez entra na gaiola com Vokanovski, ele espera que não precise das habilidades de finalização que usou contra Emmett.

“Acho ele rápido, explosivo e tem uma boa defesa de wrestling e jiu-jítsu”, disse. “Então acho que a luta entre ele e eu vai continuar em pé. Será uma luta mais marcante. Tudo se resume a quem faz uma estratégia melhor e quem é capaz de manter a estratégia que está funcionando e ajustar quando não está funcionando.”