Mercadorias perturbadoras de Madeleine McCann vendidas online como “Presente Perfeito” para o Dia das Mães

Ao mundo comemora o 14º aniversário da Madeleine McCannO desaparecimento de uma mercadoria de revirar o estômago foi colocado à venda online como parte de uma promoção do Dia das Mães.

Os itens, descritos como “presente perfeito,” incluem roupa de criança, canecas, T-shirts, camisolas e até fatos de grávida, com o slogan ‘Chamo-me Madeleine e vivo com os meus pais’ impresso.

A mercadoria está sendo vendida em CafePress, um site que oferece produtos personalizados. Entre os itens à venda está uma camiseta infantil com o nome de Gerry e Kate McCann, com os dizeres “Pais responsáveis ​​não deixam os filhos sozinhos enquanto saem para jantar!” impresso nele.

A camisa tem um preço normal de $ 29,18, mas o site afirma que pode ser comprada por $ 18,60 graças ao Venda do Dia das Mães.

Uma descrição de uma xícara Madeleine diz: “Nossas canecas de cerâmica exclusivas em breve serão sua nova maneira favorita de consumir bebidas quentes ou frias”. A caneca com o mesmo slogan impresso nos outros itens do site custa US$ 18,60, mas uma promoção do Dia das Mães significa que ela pode ser comprada por US$ 13,95.

Os itens provocaram indignação, com muitas pessoas expressando seu desgosto nas redes sociais. Alguns pediram que o site removesse os itens de venda imediatamente, enquanto outros pediram aos compradores que não os comprassem.

Madeleine McCann desapareceu do apartamento de férias de sua família na Praia da Luz, Portugal, em 3 de maio de 2007. Ela tinha três anos na época. Seu desaparecimento continua sem solução e seus pais continuam pedindo informações sobre o que aconteceu com sua filha.

O interesse no caso reacendeu depois que Julia Wandelt se tornou viral

Julia Wandelt, uma mulher de 21 anos da Polônia, afirmou recentemente que pode ser Madeleine McCann. Julia atraiu a atenção da mídia depois de criar uma conta no Instagram com o identificador @iammadeleinemccann.

A história por trás da garota que diz ser Madeleine McCann

Em suas postagens, ela afirma ter uma sarda na perna e um cisco no olho nos mesmos lugares que Madeleine, além de ter uma semelhança com os pais de Madeleine.

Julia também afirmou que esteve em contato com a família de Madeleine e espera fazer um teste de DNA para provar suas alegações. No entanto, as autoridades portuguesas afirmaram não ter provas que sugiram que Madeleine ainda esteja viva.

O caso do desaparecimento de Madeleine McCann permaneceu um mistério por mais de uma década, com várias teorias e pistas sendo exploradas ao longo dos anos. Em 2011, foi anunciado que a investigação ao desaparecimento de Madeleine estava encerrada, mas em 2013 foi reaberta com novas pistas a serem perseguidas. Apesar de extensas investigações e apelos, o paradeiro de Madeleine McCann permanece desconhecido.