Mercedes W14, a nova joia de Hamilton: o preto está de volta, a minimização do chassi é mantida

MErcedes está determinado a dar a Lewis Hamilton um carro vencedor e uma extensão de contrato nesta temporada.

Toto Wolff simplesmente não tem um cronograma para nenhum dos dois.

A Mercedes revelou na quarta-feira que voltou ao esquema de cores totalmente preto para esta temporada da Fórmula 1 e o chefe da equipe, Wolff, estava confiante de que o carro melhorou em relação ao ano passado. Wolff foi cauteloso sobre quando o carro poderia realmente ser capaz de vencer, mas disse que o desenvolvimento contínuo não seria um impedimento nas negociações com Hamilton.

A Mercedes no ano passado teve sua sequência de oito títulos mundiais consecutivos quebrada e o heptacampeão Hamilton não venceu pela primeira vez em sua carreira. George Russell marcou a única vitória da Mercedes.

As lutas não serão um impedimento nas negociações contratuais de Hamilton, disse Wolff.

“Acho que isso não coloca na cabeça de Lewis qualquer dúvida de que teremos bom desempenho. Faremos. Eventualmente”, disse Wolff, que deixou claro repetidamente, “seremos competitivos. Não sabemos quando.”

O ano passado foi difícil para Hamilton, já que o design da Mercedes errou o alvo. Era pouco competitivo e fisicamente difícil de dirigir, e desenvolveu um fenômeno de salto apelidado de “porpoising” que deixou Hamilton e Russell machucados e espancados após cada viagem.

Depois de perder por pouco o título para Max Verstappen em 2021, Hamilton e Mercedes entraram em 2022 com confiança, mas logo ficaram desapontados.

A última temporada “foi um choque para todos nós, então este ano acho que todos estão muito mais fundamentados”, disse Hamilton. “Talvez não sejamos os mais rápidos desde o início, mas temos potencial para fechar. Espero que estejamos mais perto e que tenhamos potencial para diminuir a diferença no início da temporada.”

Apesar das dificuldades da Mercedes em 2022, Hamilton disse no final da temporada passada que queria uma extensão de contrato de longo prazo. Hamilton, que completou 38 anos no mês passado, reiterou seu desejo de continuar pilotando na revelação do carro na quarta-feira.

“Continuo amando correr e isso nunca vai mudar”, disse Hamilton. “Faz parte do meu DNA e sempre acredito que posso melhorar. Pretendo ficar um pouco mais.”

Antes de sua 17ª temporada, Hamilton está se sentindo “muito revigorado, muito centrado” depois de um tempo longe com sua família. “Não me lembro da última vez que me senti tão animado para entrar no carro” para os testes de pré-temporada, acrescentou.

Wolff disse que houve uma conversa com Hamilton sobre um novo contrato, mas que ele não tinha cronograma nem vontade de apressar o processo. Ele disse que nem o salário nem a idade eram uma preocupação para a Mercedes, e Wolff comparou Hamilton ao quarterback da NFL Tom Brady, que se aposentou no mês passado aos 45 anos.

“Acho que a idade de 38 anos não desempenha nenhum papel para este próximo contrato. Se você observar como os melhores atletas do mundo superam os limites, e estou pensando em Tom Brady… A idade não desempenha nenhum papel”, disse Wolff. “Como (Lewis) me parece estar em ótima forma, muito positivo. Motivado. Energizado. Talvez o melhor até agora que vi.

“Ele sabe o que tem com a equipe. Ganhamos oito títulos de construtores consecutivos … e erramos no ano passado.”

O esquema de cores preto foi introduzido pela Mercedes em 2020 para promover a diversidade e a inclusão em sintonia com o esforço vocal do próprio Hamilton para aumentar a representação das minorias no automobilismo. A Mercedes voltou ao tradicional prata depois de dois anos, mas a mudança de volta para o preto foi projetada para reduzir o peso do carro.

“Estávamos acima do peso no ano passado”, disse Wolff. “Este ano, tentamos descobrir onde podemos espremer cada grama.”

Apesar do fraco desempenho do carro do ano passado, Wolff disse que planeja exibir o Mercedes no saguão da sede de Brackley como uma ferramenta motivadora.

“É um símbolo de ousadia e coragem para mim. Assumimos uma direção de design radical no ano passado, ousamos e falhamos”, disse Wolff. “Então, para mim, isso mostra muito a mentalidade da equipe, como é importante lidar com o sucesso e o fracasso ao mesmo tempo.

“E eu não gostaria que fôssemos conservadores no futuro. Quero que assumamos riscos calculados e sejamos ousados.”