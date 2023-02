Meryl Streep e Ashley Park se juntam ao elenco de Only Murders in the Building

Selena Gomez está no topo de seu jogo, tanto profissional quanto pessoalmente. Do sucesso esmagador de Rare Beauty, seu império cosmético, às filmagens da terceira temporada de Apenas assassinatos no prédiocomo as pessoas esperam grandes coisas da série somados os talentos de Meryl Streep e Ashley Parkde Emily em Paris.

Ashley Park se juntou oficialmente ao elenco de Only Murders in the Building

Isso foi confirmado pela atriz nas redes sociais com um vídeo engraçado de mãos dadas com Selena Gomez, onde ambos estão assustados junto com um não ameaçador Martin Short.

Meryl Streep, Paul Rudd e Jason Avery se juntam a Only Murders in the Building

A terceira temporada, escrita na forma de um romance de Agatha Christie ou uma situação de ‘whodunit’, agora terá uma lista completa de A-Listers, incluindo o lendário Meryl StreepPaul RuddJason Avery vai se juntar ao programa indicado ao Emmy.

Desde a sua estreia no verão de 2021, Apenas assassinatos no prédio cativou o público de todas as idades com suas reviravoltas na trama sobre três estranhos que compartilham uma obsessão por crimes e inesperadamente se envolvem em um quando começam a investigar a morte de um vizinho.