Mesa Redonda: Conor McGregor ou Jon Jones – quem está sob mais pressão para retornar ao UFC?

Conor McGregor ou Jon Jones? Dois dos maiores nomes do MMA estão finalmente de volta em 2023, já que ambos os ex-campeões se preparam para seus próximos retornos ao UFC. McGregor conhece Michael Chandler em uma data ainda a ser determinada após as filmagens de The Ultimate Fighter 31, enquanto Jones faz sua tão esperada mudança para o peso pesado para desafiar Ciryl Gane pelo título vago no UFC 285. Ambos vêm de longas dispensas, mas quem está sob a maior pressão para vencer?

Shaun Al-Shatti, do MMA Fighting, Alexander K. Lee, Damon Martin e Jed Meshew voltam à mesa redonda para debater o tão esperado retorno de McGregor e Jones ao UFC.

Foto de Ronald Martinez/Getty Images

Al Shatti: Isso é mesmo um debate? Jon Jones é a resposta.

Olha, quando se trata de Conor McGregor, já passamos do ponto em que vitórias e derrotas realmente importam. Ele ainda será o maior astro do MMA independente do que aconteça contra Michael Chandler. Como eu sei? Porque já vimos essa história acontecer várias vezes antes. O homem não teve uma única vitória relevante desde 2016. São sete anos de mediocridade e inatividade, mas o jogo ainda para para ouvir cada sussurro seu. McGregor é quem ele é agora, e ninguém deve ter ilusões sobre seu legado. Ele é a vaca leiteira. Dinheiro Mac. Chandler poderia rolar de cara e sua inevitável revanche só levaria a outro dia de pagamento de mega pay-per-view.

Mas Jones?

Se você quiser falar sobre um legado que é muito amarrado a vitórias e derrotas, bem, você encontrou, amigo. Quase todos os aspectos de como o MMA considera Jones de um contexto histórico é enquadrado no fato de que ele nunca foi realmente derrotado – ou pelo menos não por ninguém além dele mesmo. Simplificando: em 2023, McGregor só quer ganhar dinheiro e competir; Jones quer se aposentar com um caso incontestável como o maior de todos os tempos.

Ele não pode fazer isso a menos que vença o UFC 285. E considerando os fatores que já trabalham contra ele – os testes de drogas que falharam, a nova categoria de peso, o quão mortal ele parecia três anos atrás contra uma competição menor, e a questão muito válida de saber se 2018 marcou sorrateiramente o fim de seu auge de luta – Jones está sob pressão absurda para provar que há mais em seu caso GOAT do que já vimos. Inferno, ele tem prometido se testar no peso pesado já em 2012! São 11 anos! Ele não pode estragar tudo agora.

O retorno de um homem pode afetar o panteão do MMA para sempre. O outro é uma diversão (embora sem sentido) entre dois caras com um recorde combinado de 2-6 nas últimas oito.

Esta é uma escolha óbvia.

Foto de Thomas King/Sportsfile via Getty Images

Lee: Não sei qual desses dois tem mais a ganhar nas próximas lutas, mas posso dizer quem tem mais a perder: Conor McGregor.

Por mais fama e riqueza que McGregor tenha acumulado nos últimos anos, sua reputação como lutador tendeu na direção oposta. Uma vez uma escolha justa para incluir em uma lista dos 20 melhores lutadores do UFC de todos os tempos, estamos no ponto agora em que incluí-lo no top 30 pode ser um exagero. Para um cara que uma vez se destacou em capitalizar os momentos históricos que lhe foram apresentados, ele fez um trabalho horrível ao consolidar seu legado. Faz tanto tempo que McGregor não é um lutador relevante no UFC que ele nem mesmo tem uma vantagem sobre José Aldo, Alexander Volkanovski ou Max Holloway quando se trata de discutir quem é o peso-pena nº 1 de todos os tempos. E ele derrotou dois deles!

Até mesmo seu triunfo de “campeão-campeão” parece ter acontecido há muito tempo, a memória do nocaute de Eddie Alvarez se perdendo em uma névoa de inatividade, além de derrotas sem brilho para Khabib Nurmagomedov e Dustin Poirier. Ele se tornou um velho triste gritando beligerantemente sobre suas realizações passadas, com pouco para mostrar seus esforços recentes (ou a falta deles).

É por isso que a luta de Michael Chandler é tão importante, e não apenas a luta sozinha. O lutador final 31 poderia ser uma vitrine para um lado diferente de McGregor, um lado que ainda é ousado e extremamente confiante, mas também autoconsciente e possivelmente até – ouso dizer – simpático. Que melhor maneira de McGregor mostrar que está virando uma nova página do que bancar o humilde treinador (embora se rumores é verdade que o elenco foi abalado para incluir associados de McGregor, essa narrativa já pode estar fora da janela).

Mais importante, as pessoas só querem ver o homem lutar novamente. E vencer. Porque, por mais divertido que seja torcer contra “Notorious”, os negócios estavam em alta para McGregor e o UFC quando ele estava reforçando sua conversa fiada com substância real dentro da jaula. O MMA tem o péssimo hábito de esquecer sua história e McGregor não está imune a esse fenômeno. Outra derrota devastadora – especialmente para Chandler, que constantemente pede sua chance contra McGregor para quem quiser ouvir – poderia fazer McGregor enfrentar uma pergunta que todos os lutadores temem: ele realmente era tão bom?

O lugar de Jon Jones na história como um lutador top 5 libra por libra está garantido por pelo menos mais algumas décadas, então, embora essa mudança para peso pesado possa tornar seu caso GOAT ainda mais hermético, mesmo que ele nunca se torne um dois -campeão da divisão, duvido que o fracasso apague o sucesso que ele teve nos meio-pesados.

Se McGregor não consegue reunir um terceiro ato convincente, é provável que um homem que realmente conseguiu ganhar cinturões em duas divisões não seja considerado nem de longe o melhor em nenhuma delas.

Esther Lin, lutadora de MMA

Martin: Depois de três anos afastado, Jon Jones tem muitas expectativas em relação ao seu retorno, principalmente agora que finalmente está subindo para o meio-pesado.

Mas a única resposta a esta pergunta é claramente Conor McGregor.

Ao contrário de Jones, que já é considerado um dos maiores lutadores de todos os tempos pelo currículo atual, McGregor está voltando após mais dois anos de ausência e desta vez tentando se recuperar de uma fratura devastadora na perna. É realmente difícil se recuperar de uma lesão grave como essa, e McGregor completará 35 anos antes de sua próxima luta contra Michael Chandler, o que significa que ele provavelmente está caminhando para os últimos anos de sua carreira.

Com um recorde de 1-3 em suas últimas quatro lutas, já faz muito tempo desde que McGregor parecia a fera que se tornou o primeiro campeão simultâneo de duas divisões do UFC em 2016. Nos seis anos desde então, McGregor perdeu para Floyd Mayweather em um boxe – uma luta que supostamente lhe rendeu um pagamento de nove dígitos – e sua única vitória veio sobre um idoso Donald Cerrone, que nunca mais experimentou a vitória antes de chamá-la de carreira em 2022.

McGregor é a maior estrela do esporte por uma ampla margem e ele tem uma luta potencialmente vencível pela frente, mas por mais liberdade que seu poder de estrela lhe conceda, a demanda e o interesse em torno de seus empreendimentos futuros podem depender em grande parte do resultado de este confronto. Uma vitória leva McGregor de volta à disputa pelo título, mas outro revés o coloca em uma seqüência de três derrotas consecutivas, com muitos de seus colegas – incluindo o atual campeão dos leves do UFC, Islam Makhachev – acreditando que mais uma derrota pode levar à sua aposentadoria.

Não fica muito maior do que isso.

Foto de Ronald Martinez/Getty Images

Meshew: Para abrir a cortina aqui, eu estava preparado para responder por qualquer um desses homens. Afinal, é isso que um bom artista faz – ele gira. Felizmente, não preciso girar nada porque a resposta óbvia para isso é Jon Jones.

Damon e AK estão corretos ao falar que o legado de Jones está seguro por enquanto, mas você sabe o que arruína um legado? Perdas. Nós conversamos sobre isso muito do DROGA! Eles eram bons podcast recentemente, mas se Fedor Emelianenko tivesse se aposentado em 2009, ele seria universalmente considerado o GOAT peso-pesado (e talvez apenas o GOAT geral). Não haveria nenhuma oposição real a isso. Mas, em vez disso, ele lutou até perder e depois perdeu um pouco mais, e agora há um grupo vocal de oposição ao seu status de jogador de todos os tempos. Não é justo, mas é verdade. Basta olhar para BJ Penn! Durante a maior parte de sua carreira, Penn teria sido considerado o melhor de todos os tempos. E então ele perdeu nove de suas últimas 11 lutas na carreira, e por aí vai.

O fandom é inconstante e os lutadores são teimosos, e quando essas duas coisas se encontram, o legado tende a prendê-lo nos dentes.

Jon Jones é o maior meio-pesado de todos os tempos, isso é inegável. Mas seus inúmeros problemas fora do cage, tanto pessoais quanto relacionados à USADA, já ofuscavam seu currículo, assim como suas atuações mais recentes no cage. Jones deveria ter perdido para Dominick Reyes e por muito pouco venceu na decisão Thiago Santos, que não tinha nenhuma joelhada funcional. Reyes e Santos estão em 1-7 combinados desde as disputas pelo título. É uma aparência ruim para sair, mas, no final das contas, são vitórias. Mas se Jones voltar agora, depois de todo esse tempo de folga e com todas as coisas que ele disse, e botar um ovo? A narrativa vai virar em alta velocidade.

“Jon Jones nunca foi tão bom, ele apenas tinha uma enorme vantagem física sobre todos, principalmente porque lutava principalmente contra pesos médios e velhos!” Essas tomadas estão chegando e, verdade seja dita, elas não estão totalmente erradas. Currículo de Jones é menos impressionante se você tiver um olhar crítico. Mas se ele derrotar Gane? História diferente.

Essa vitória encerraria imediatamente quase todas as críticas que podem ser feitas a Jones e tornaria o maior argumento de todos os tempos bastante superficial naquele ponto. Jones pode esculpir seu nome em pedra no topo de todo o esporte com uma única vitória. Tem que ser ele.