Mesa Redonda do UFC 284: Onde Islam Makhachev x Alexander Volkanovski está entre as melhores superlutas do MMA?

O UFC mergulha de volta nas águas da superluta pela primeira vez em três anos na noite de sábado, quando o campeão dos penas Alexandre Volkanovski desafia chefão leve Islam Makhachev pelo título de 155 libras em UFC 284. É uma disputa importante com apostas em abundância, mas onde o evento principal do UFC 284 se classifica entre as melhores superlutas do MMA?

Shaun Al-Shatti, Damon Martin e Jed Meshew, do MMA Fighting, voltam à mesa redonda para debater onde Makhachev x Volkanovski está entre as superlutas de outrora.

Al Shatti: A resposta para esta realmente depende do que a palavra superluta significa para você. Algumas pessoas parecem usar o termo como sinônimo de qualquer grande luta em esportes de combate, mas a definição geralmente aceita sempre foi bem clara: qualquer luta que coloque dois campeões de categorias diferentes um contra o outro. Então, vamos usar essa definição como nosso guia.

O evento principal de sábado marca a sétima ocorrência na história do UFC de uma competição legítima de campeão contra campeão. Os outros seis: Georges St-Pierre x BJ Penn 2 (2009), Conor McGregor x Eddie Alvarez (2016), Daniel Cormier x Stipe Miocic 1 (2018), Amanda Nunes x Cris Cyborg (2018), Henry Cejudo contra TJ Dillashaw (2019) e Jan Blachowicz contra Israel Adesanya (2021). Desses seis, Makhachev x Volkanovski certamente parece um negócio maior do que Cejudo x Dillashaw e Blachowicz x Adesanya. Nenhuma dessas lutas contou com um campeão de longa data (mesmo Dillashaw só havia defendido seu cinturão contra Cody Garbrandt), o que automaticamente diminui as apostas em uma luta dessa raridade e importância.

Foto de Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

De certa forma, porém, as apostas históricas para Volkanovski refletem o que Cormier e Nunes experimentaram. Ambos já eram membros infalíveis do Hall da Fama por suas realizações em suas próprias divisões, mas ao subir uma categoria de peso e nocautear seus colegas mais pesados, eles pularam um nível no panteão e se consolidaram como legítimos de todos os tempos. Isso está muito em jogo para Volkanovski. Makhachev pode ser um novo campeão, mas ele ainda é uma quantidade conhecida de 155 libras – o homem tem sido uma força dominante por sete anos. Acrescente o fascínio de uma das configurações mais raras do MMA – os lutadores nº 1 e nº 2 do esporte pound-for-pound colidindo por todas as bolas de gude – e o UFC 284 tem um conjunto único de circunstâncias que poucas competições de campeão contra campeão já tiveram. capaz de reivindicar.

St-Pierre x Penn 2 continua sendo o padrão ouro para dois grandes nomes de todos os tempos se encontrando no auge de suas forças, e McGregor x Alvarez cai em sua própria categoria como o momento culminante de uma jornada incomparável de quatro anos da maior estrela. MMA já viu. Mas estritamente em termos de seus méritos, Makhachev x Volkanovski é tão bom quanto o próximo nível de superlutas do UFC, tanto Cormier x Miocic 1 quanto Nunes x Cyborg incorporados.

É uma pena que o UFC pareça totalmente desinteressado em dar a Makhachev vs. Volkanovski a força de marketing que merece.

Martin: É tudo culpa de Conor McGregor.

Houve um tempo em que a simples menção de lutas “campeão contra campeão” no UFC era recebida com gargalhadas, principalmente por parte de Dana White, que quase sempre zombava da ideia porque, aos seus olhos, ninguém nunca realmente se esclareceu. sua própria divisão. Esse foi seu pré-requisito para permitir que um campeão subisse para outra divisão para disputar um segundo título. O unicórnio sempre foi Anderson Silva x Georges St-Pierre, mas mesmo aquela luta, que sem dúvida seria uma das maiores da história do esporte, nunca aconteceu porque supostamente sempre havia outro contendor esperando na fila.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Mas então McGregor apareceu com todo o seu poder de estrela e, após nocautear José Aldo com um soco, decidiu que iria subir de peso e lutar pelo segundo título. Não parecia importar muito que ele não tivesse defendido o título que acabara de conquistar – McGregor era bom para os negócios, e o que Conor quer, Conor geralmente consegue.

Avanço rápido sete anos depois e agora houve seis lutas de campeão contra campeão no UFC, e todas menos uma – Georges St-Pierre vs. BJ Penn – aconteceram na esteira da determinação de McGregor de se tornar um “campeão-campeão. ”

A qualidade única e especial dessas lutas foi quase universalmente arruinada porque parece que isso acontece o tempo todo – ou pelo menos, um ou mais campeões estão constantemente pedindo que isso aconteça. Então, em teoria, o evento principal do UFC 284 entre Islam Makhachev e Alexander Volkanovski deve parecer muito mais especial do que a poucos dias do evento.

Estes são dois dos melhores lutadores pound-for-pound do mundo, mas não houve uma grande construção até o momento. Nenhum interesse real que se multiplicou ao longo do tempo.

Simplesmente não parece merecido, e isso diminui a magnitude da luta.

Não se engane, este é um grande confronto entre dois lutadores incríveis e certamente é melhor do que outras “superlutas” como Jan Blachowicz x Israel Adesanya, que parecia ainda mais corrido na época, mas não chega nem perto da expectativa que construído para St-Pierre vs. Penn. Infelizmente, isso simplesmente não tem aquele tipo de apelo de confronto colossal – parece outro pay-per-view que por acaso apresenta dois campeões lutando entre si.

Meshew: É mesmo uma superluta? É difícil dizer porque, para ser franco, esta parece ser apenas mais uma luta do UFC.

Não me entenda mal, isso deve ser uma superluta. É campeão contra campeão, número 1 contra número 2 libra por libra, duas derrotas combinadas em 50 lutas, a mais recente das quais aconteceu durante o governo Obama. E ainda assim, como Makhachev apontou na semana passada, o UFC com certeza não está promovendo isso como se fosse algo especial. Não, eles estão gastando todo o seu tempo incansavelmente bombeando as bobagens do Power Slap de Dana White. Então, aqui estamos nós, a seis dias do que deveria ser uma ocasião monumental e os fãs de luta de boa-fé provavelmente esqueceram que isso está chegando.

Foto de Brett Hemmings/Zuffa LLC

Já falei muito, mas vou repetir: o UFC é abismal promotores. Se não é uma luta de Conor McGregor, não vale a pena fazer barulho além das semanas de luta normais aos olhos deles, o que genuinamente levanta a questão: por que ter superlutas para começar? Se algo assim não vai ser feito para parecer o maior momento do ano, o que diabos estamos fazendo? Makhachev x Volkanovski está ocupando dois campeões e foi promovido da mesma forma que o extremamente disputa de título duvidosa entre Jan Blachowicz e Magomed Ankalaev. O UFC está completamente checado e é uma merda.

Pense nas outras superlutas legítimas da história do UFC. Quando Georges St-Pierre lutou contra BJ Penn no UFC 94, o UFC fez de tudo. Eles fizeram um show de estilo 24 horas por dia, 7 dias por semana (que arrebentou) e fizeram a coisa toda parecer um momento verdadeiramente histórico. Quando Conor McGregor e José Aldo lutaram, houve um tour de mídia de 10 dias! Rio, Vegas, Boston, Nova York, três (!) cidades no Canadá, Londres, Dublin! Eles colocaram esses homens lá fora e os fizeram conversar, interagir, responder perguntas e criar interesse PORQUE É ISSO QUE UM PROMOTOR DEVE FAZER!! Você acha que esses eventos teriam sido tão grandes se fossem negócios como de costume, pressão da mídia de cinco dias na semana da luta? Claro que não. Porque se as pessoas cujo trabalho é fazer você se interessar por algo não conseguem nem fingir, então por que diabos você faria isso? E porque o UFC não está tratando assim, essa luta não é tão grande, nem tão importante, nem tão boa quanto as outras da história. Desculpe, mas é verdade.

Estritamente no mérito, Makhachev x Volkanovski é uma luta tremenda. Não é o melhor que já vimos, mas é inegavelmente excelente e as apostas são enormes. Esses são dois dos principais ingredientes para uma superluta que dobra o mundo, mas não são o fator mais importante. O interesse é, e esta luta, agora, parece estar gerando o mesmo burburinho de qualquer outra luta pelo título dos leves – sem dúvida menos, considerando os nomes que lutaram pelo cinturão dos leves recentemente. E assim, embora essa luta possa acabar sendo incrível, definidora de carreira e histórica, ela não se juntará ao panteão de “Ei, lembra quando Conor lutou contra Floyd?” e outras superlutas. Porque não é uma superluta; é apenas um muito bom.

AO VIVO! Assista UFC 284 PPV na ESPN+ aqui! Pela primeira vez em três anos no sábado, uma batalha campeão contra campeão encabeça um evento do UFC quando o campeão dos penas Alexander Volkanovski desafia o chefão dos leves Islam Makhachev pelo título de 155 libras no UFC 284.