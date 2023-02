Messi descobre com quem lutará pelo Prêmio Laureus: Mbappé, Verstappen, Curry, Nadal e mais

Lionel Messivai lutar por mais uma honra enquanto se prepara para enfrentar algumas das maiores estrelas do esporte do mundo pelo Prêmio Laureus.

Vários prêmios estão sendo entregues Messi estará na disputa pelo prêmio de Melhor Atleta Masculino de 2023.

Seus adversários são companheiros do PSG Kylian Mbappéestrela do tênis Rafael NadalCampeão Mundial de F1 Max Verstappenjogador de basquete Stephen Curry e saltador com vara Mondo Duplantis.

Em várias categorias, há indicações para Carlos Alcaraz de tênis e Alexia Putellas do futebol feminino.

Na categoria Revelação, Alcaraz concorre com campeão de Wimbledon Elena Rybakinacampeão mundial dos 100m com barreiras Tobi Amusanpatinadora Nathan Chenvencedor do Masters Scottie Scheffler e a seleção marroquina de futebol, a primeira nação africana a chegar às semifinais da Copa do Mundo.

Os nomes dos vencedores serão revelados na primavera, após votação da Laureus World Sports Academy, o principal júri esportivo do mundo, composto por 71 das maiores lendas do esporte de todos os tempos.

Real Madrid, nomeado para equipa do ano

Sob Carlo Ancelotti, Real Madrid conquistou sua 14ª Liga dos Campeões, um recorde de 17ª participação na final, seu quinto sucesso em nove anos.

Isso foi também AncelottiA quarta Liga dos Campeões como técnico, tornando-se o técnico mais bem-sucedido da história da competição.

Real Madrid também conquistou seu 35º título da La Liga em 2022 e a Supercopa da Espanha, e foi indicado ao prêmio Laureus de Seleção Mundial do Ano pela sétima vez.

Real Madrid estão competindo com dois outros times de futebol de sucesso: vencedores da Copa do Mundo da FIFA Argentina e a Seleção Inglesa de Futebol Femininoque conquistou o campeonato europeu, assim como o campeão da NBA Golden State Warriorso Oraculo Red Bull Equipe de corrida e o seleção francesa masculina de rugbyque conquistou o título das Seis Nações após uma espera de 12 anos.

Lista completa de indicados por categoria

Laureus Esportista mundial do ano

Stephen Curry (EUA) Basquete – levou o Golden State Warriors ao quarto campeonato da NBA em oito anos

Atletismo Mondo Duplantis (Suécia) – três recordes mundiais, dois títulos mundiais em um 2022 dominante

Kylian Mbapp (França) Futebol – Chuteira de Ouro da Copa do Mundo, líder da Ligue 1 em gols e assistências

Lionel Messi (Argentina) Futebol – Capitão da Argentina na Copa do Mundo; Bola de Ouro de melhor jogador

Rafael Nadal (Espanha) Tênis – Ganhou dois Grand Slams em 2022 e alcançou o recorde de sua carreira com 22 vitórias.

Max Verstappen (Holanda) Motorsport – Defendeu o Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 2022.

Laureus Esportista Mundial do Ano

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) Atletismo: conquistou seu quinto título mundial nos 100m, recorde.

Katie Ledecky (EUA) Natação: quatro ouros em Mundiais de Natação, um novo recorde.

Sydney McLaughlin-Levrone (EUA) Atletismo: Quebrando o recorde mundial dos 400m com barreiras.

Alexia Putellas (Espanha) Futebol: segunda Bola de Ouro, capitã do Barcelona em um campeonato impecável.

Mikaela Shiffrin (EUA) Esqui alpino: manteve o título da Copa do Mundo.

Iga Swiatek (Polônia) Tênis – venceu na França e nos EUA para se tornar o número 1 do mundo

Laureus Equipe Mundial do Ano

Seleção Argentina de futebol: campeã mundial após emocionante final contra a França.

Seleção Feminina de Futebol da Inglaterra – vitória no Campeonato Europeu em frente a um estádio lotado.

Seleção masculina de rúgbi da França: 12 anos de espera para conquistar o título das Seis Nações com um Grand Slam.

Golden State Warriors (EUA) Basquetebol – campeão da NBA pela quarta vez em oito anos.

Oracle Red Bull Racing (Áustria) – venceu a Mercedes após oito anos para se tornar campeão de construtores.

Real Madrid (Espanha) Futebol – La Liga e Champions League dobram para os gigantes espanhóis se tornarem o número um do mundo.

Laureus Revelação Mundial do Ano

Carlos Alcaraz (Espanha) Tênis – conquistou seu primeiro título de Grand Slam em Nova York e se tornou o número 1 do mundo.

Tobi Amusan (Nigéria) Atletismo – campeão mundial e novo recorde mundial nos 100m com barreiras.

Nathan Chen (EUA) Patinação artística: ouro olímpico e recorde mundial no programa curto.

Seleção masculina de futebol do Marrocos: primeiro país africano a chegar às semifinais da Copa do Mundo.

Elena Rybakina (Cazaquistão) Tênis – venceu Wimbledon como a 17ª cabeça-de-chave, seu primeiro título de Grand Slam.

Scottie Scheffler (EUA) Golf – vencedor em Augusta e vice-campeão no US Open

Laureus World Comeback of the Year

Francesco Bagnaia (Itália) Motociclismo: recuperou de uma desvantagem de 91 pontos para sagrar-se campeão do MotoGP.

Christian Eriksen (Dinamarca) Futebol: Retornou à Premier League após sofrer uma parada cardíaca durante a Euro 2020.

Jakob Ingebrigtsen (Noruega) Atletismo: Recuperado de uma derrota chocante nos 1500m para conquistar o título mundial dos 5000m.

Klay Thompson (EUA) Basquetebol: campeão da NBA pelo Golden State Warriors após 30 meses parado.

Annemiek van Vleuten (Holanda) Ciclismo: superou uma doença para vencer o Tour de France feminino.

Tiger Woods (EUA) Golfe: novamente classificado no Masters após um acidente de carro que ameaçou sua carreira.

Prêmio Laureus World Sportsperson com deficiência

Diede de Groot (Holanda) Tênis em cadeira de rodas – completou seu segundo Grand Slam do ano.

Catherine Debrunner (Suíça) Atletismo – quatro recordes mundiais em três dias de competição na pista de seu país

Declan Farmer (EUA) Pelo Hóquei no Gelo – terceiro ouro paraolímpico com os EUA e artilheiro do torneio

Cameron Leslie (Nova Zelândia) Na Natação e Rugby em Cadeira de Rodas – ouro na piscina após dois anos de ausência

Oksana Masters (EUA) para esqui cross-country – ouro duplo no biatlo nos Jogos Paraolímpicos de Inverno

Jesper Saltvik Pedersen (Noruega) Para Alpine Skiing – quatro ouros nas encostas da China

Laureus World Action Sportsperson of the Year

Justine Dupont (França) Big Wave Surfing: em 2022 a busca por ondas gigantes de alto risco continuou.

Stephanie Gilmore (Austrália) Surf: Oitavo título mundial para o Australian Hall of Fame.

Eileen Gu (China) Esqui estilo livre: ouro duplo – no ar e halfpipe – para a sensação adolescente.

Chloe Kim (EUA) Snowboard – defendendo seu título olímpico no halfpipe.

Rayssa Leal (Brasil) Patinação – ouro na prova de rua tanto no Summer X Games quanto no Campeonato Mundial.

Filipe Toledo (Brasil) Surf: Primeiro título mundial do high surfer brasileiro.

Prêmio Laureus Sport for Good