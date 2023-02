Messi e Neymar deixarão o Paris Saint-Germain: o clube opta por manter Mbappé

As revelados pela RMC Sport, louis campos, Paris Saint-Germaino Director Desportivo português do português, já teria decidido que nem Lionel Messi nem Neymar iria figurar no PSG plantel para a época 2023/2024, apontando para uma equipa que girará em torno da figura de Kylian Mbappé.

Com o objetivo de se recuperar da derrota por 1 a 0 para o Bayern de Munique no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o clube cogita essa opção para deixar os holofotes da mídia voltados para Kylian Mbappé.

Mbappé ficou no clube com a condição de ser a estrela definitiva do time e por isso, na época rejeitou a oferta milionária que tinha na mesa do Real Madrid.

Outro motivo que aponta para o fato de que isso pode ocorrer é a demora na renovação de Lionel Messido contrato, o que implicaria que campos ficaria feliz em vê-lo deixar o clube por conta própria, assim como chegou de Barcelona.

futuro de neymar

NeymarO caso de s provou ser um pouco diferente. O lado francês pagou mais de 222 milhões de euros para Barcelona em 2017 para selar a passagem do brasileiro, tornando-o o jogador mais caro da história.

Os 13 títulos conquistados, todos nacionais, não foram suficientes para que os torcedores o considerem uma lenda e o clube já estuda ofertas que o levariam à saída de Paris. Chelsea tem se destacado entre outros clubes pelo interesse no jogador, mas o principal problema para o novo destino do brasileiro será o alto salário anual.

A lógica por trás campos‘ os planos podem ser que ele esteja procurando criar outro tipo de time, com menos estrelas, para lançar um ataque definitivo para alcançar a tão esperada Liga dos Campeões.