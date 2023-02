Messi está esperando até depois do jogo com o Bayern de Munique para renovar?

EUf PSG não vira o empate contra Bayern de Muniquee por isso eliminados da Liga dos Campeões, será mais um fracasso desportivo e económico do clube que, há mais de cinco anos, investe fortemente para conquistar o troféu mais importante e prestigiado do mundo a nível de clubes.

Contenção Kylian Mbappéassinando Lionel Messi e estendendo Neymarbem como assinar Sergio Ramos e manter o núcleo de estrelas, era ter o melhor time possível para lutar pela Liga dos Campeões.

Se PSG forem eliminados, a torcida e a imprensa não hesitarão em dar uma rasteira no já batido tridente.

Alguns dias atrás, Neymar fez um acalorado debate no vestiário com seus companheiros, o clima é delicado e ninguém gostaria de assumir a responsabilidade por uma eliminação que arruinaria um projeto já bastante prejudicado.

É neste cenário que Leo Messi está analisando seu futuro no clube. Tem contrato até junho deste ano, e embora já tenham surgido propostas do departamento técnico, há algo que não convence muito o melhor jogador do mundo.

Se somarmos a essa dúvida que o time está eliminado, e a onda de críticas a que estaria exposto, Messi não vai querer ser o alvo em 2023/24.

Há muito que se fala Messi quer jogar onde se sinta em casa, onde se sinta pertencente ao relvado e é esta mudança que o levará a atingir a sua melhor forma.

É possível que Messi espera que o time se classifique para as quartas de final antes de tomar uma decisão final, pois há coisas que Messi não quer aguentar, e o fracasso pode ser um deles.