Messi estará disponível para jogo da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique

Lionel Messi estará disponível para o Liga dos Campeões jogo contra Bayern de Munique na terça-feira, apesar de ter sido deixado de fora da equipe para a partida da liga francesa neste fim de semana em Mônaco, treinador do Paris Saint-Germain Christophe Galtier disse sexta-feira.

Messi esticou o tendão na derrota por 2 a 1 para o Marselha na quarta-feira pela Copa da França. “Leo não estará disponível para o jogo do Monaco amanhã“, disse Galtier. “Ele vai retomar o treinamento na segunda-feira, um dia antes do jogo contra o Bayern de Munique. Então você pode deixar o termo ‘duvidoso’ de lado.”

O PSG lidera o campeonato francês com oito pontos, mas lesões para os principais jogadores estão chegando em um momento crítico da temporada.

Atacante da França Kylian Mbappé rompeu um músculo da coxa esquerda contra o Montpellier em 1º de fevereiro e perderá os jogos do Mônaco e do Bayern de Munique. atacante do brasil Neymar perdeu dois jogos do campeonato francês este mês devido a um problema na virilha antes de retornar para a Copa da França.

O PSG esteve invicto em todas as competições de agosto a dezembro, mas o time perdeu para Lens e Rennes no campeonato no mês passado antes de ser eliminado pelo Marselha na Copa da França.

“Sabemos da importância do Leo no nosso jogo“, disse Galtier. “Por causa de sua ausência, talvez tenhamos que jogar de forma diferente para ter um time mais sólido e compacto.”