Messi, Neymar e Mbappé: Um tridente prestes a ser quebrado?

PSG atravessam um momento extremamente delicado, mas o grande teste para os franceses será a Liga dos Campeões empate nas oitavas de final contra Bayern de Munique.

Christophe GaltierA equipa de Barcelona atravessa um momento difícil antes da primeira mão, na terça-feira, 14 de Fevereiro, no Parque dos Príncipes e o jogo de volta em 8 de março na Alemanha.

Com Kylian Mbappé descartado, salvo um milagre, e Messi em dúvida no último minuto, o que ninguém pode duvidar é que a eliminação do PSG mais uma vez nas oitavas de final chocaria o clube parisiense, que foi projetado exclusivamente para vencer a Liga dos Campeões.

É por isso que muitos analistas do lado francês estão ponderando qual o futuro do tridente de Messi, Mbappé e Neymar seria se outra derrota dolorosa viesse nesta fase da Liga dos Campeões, como aconteceu há um ano contra o Real Madrid.

muitas dúvidas

Este projeto com Messi, Neymar e Mbappé foi concebido para levar a Champions League de assalto. Para já, Messi não respondeu à oferta de renovação que tem do PSG, enquanto Mbappé renovou precisamente para tentar conquistar o derradeiro troféu continental. Neymar, por sua vez, tem contrato até 2025, mas também vem sendo duramente criticado na imprensa francesa por desempenho abaixo do esperado.

Depois dos resultados recentes, o projeto do PSG foi posto em causa e mais um insucesso pode ser a gota d’água para um tridente que enfrenta a sua segunda temporada com a necessidade de ser os reis da Europa, já para Galtier e a sua equipa, vencer o campeonato francês é não é um prêmio suficiente. Por isso, tudo vai depender do que acontecer com o Bayern, que quer aproveitar o mau momento do time francês.