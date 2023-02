Messi se irrita em treino do PSG e dispara: Mais problemas para Galtier?

Rresultados em Paris Saint-Germain têm estado longe do que a equipa desejava, pelo que a tensão é clara no ambiente do plantel, e uma pequena bomba explodiu no sábado durante o treino da equipa.

No treino da seleção francesa, craque português Vitinha fez uma entrada dura na estrela argentina Lionel Messio que provocou o sul-americano, que não hesitou em dizer algo ao companheiro de seleção.

Segundo o jornal francês L’Equipe, Messi confrontado Vitinha e seus companheiros foram imediatamente separar os dois jogadores.

Choque de campo de treinamento

“O craque argentino mal aguentou a interferência de Vitinha nos treinos e não se conteve depois, até que houve um embate entre os dois”, disse o L’Equipe sobre a discussão entre os jogadores.

O incidente aparentemente não se agravou, mas é mais um sinal do desespero e da má atmosfera em Christophe Galtieresquadrão de.

Partida chave contra o Marselha

Este Domingo, PSG Visita Marselha em uma partida que pode definir a Ligue 1, já que as duas equipes lutam pelo título nesta temporada.

PSG lideram a tabela com 57 pontos em 24 partidas disputadas, enquanto Marselha tem 52 pontos, então uma vitória os colocaria a uma curta distância do primeiro lugar.

Da mesma forma, uma vitória dos visitantes daria a eles uma vantagem significativa para garantir a liderança na parte final da temporada.

Resultados negativos do PSG em 2023

Até agora, em 2023, PSG perdeu uma série de partidas que os prejudicaram na classificação e tiraram a confortável vantagem que tinham no final de 2022.

No início do ano, Paris perdido para Lente RC (1-3) e Rennes (0-1) e sofreu mais uma derrota frente ao Mônaco (1-3) algumas semanas atrás.

Também no início deste mês, PSG foi eliminado da Copa da França ao perder para o adversário neste domingo, Marselha (1-2), pelo que o jogo estará longe de ser um passeio no parque.