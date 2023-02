Meyers Leonard diz que queria deixar o basquete depois de usar calúnia anti-semita

Jogador do Milwaukee Bucks Meyers Leonard diz que às vezes pensou em deixar sua carreira no basquete para trás em meio às consequências de usar uma calúnia anti-semita em um stream de videogame … mas no final das contas sentiu que seria uma “saída covarde”.

Leonard – que jogou pela última vez na NBA em 2021 – disse que houve momentos em que quis “fugir” devido à reação que enfrentou após o incidente … admitindo que ganhou dinheiro suficiente para arrumar suas coisas e começar uma nova vida em outro lugar.

Mas agora que ele está de volta à liga, Leonard está se abrindo sobre sua experiência.

“É uma mistura de emoções, com certeza”, disse Leonard aos repórteres na quarta-feira. “É certamente o período de dois anos mais difícil que já tive na minha vida, como adulto, como homem.”

Leonard disse que ficar sem um time foi um “momento extremamente difícil” e chamou o uso da calúnia de “erro ignorante”. Ele também se desculpou novamente com quem ofendeu.



Como informamos anteriormente, o Milwaukee Bucks assinado Leonard assinou um contrato de 10 dias na segunda-feira, abrindo a possibilidade para o jogador de 2,1 metros pisar em uma quadra da NBA mais uma vez.

Meyers – selecionado em 11º lugar geral no draft da NBA de 2012 – acrescentou que tem sido uma batalha difícil desde que toda a sua vida mudou, mas acredita que se esforçou para convencer as pessoas de que está arrependido.



Leonard reafirmou que não odeia ninguém e disse que é grato pelos “relacionamentos incríveis” que estabeleceu com as pessoas da comunidade judaica ao longo do caminho.