Mhoni Vidente diz que casa de Shakira é amaldiçoada e alerta sobre más energias

Mmais de meio ano depois de anunciar sua separação oficial, Shakira e Gerard Piqué continuam a fazer manchetes, especialmente devido ao fato de que sua separação ocorreu no meio de um caso.

Desde então muitas pessoas falaram sobre o ex-casal, entre elas está o astrólogo Alô Videnteque fez várias previsões sobre o que vai acontecer na vida da cantora e ex-jogadora de futebol.

Ela também disse que Shakira e Piqué estariam envolvidos em diferentes movimentos e mudanças radicais, segundo a Semana.

Olá Vidente diz Shakira deve deixar sua casa atual e se proteger de más vibrações

A astróloga cubana disse que Shakira deve deixar a casa em Barcelona onde mora atualmente, já que, segundo ela, essa residência está amaldiçoada por vários motivos.

“Shakira, o que ela tem que fazer é sair daquela casa, ela é amaldiçoada, é uma casa amaldiçoada”, disse Mhoni.

“Foi aí que roubaram sua geléia, Shakirae outras coisas.”

Da mesma forma, a médium disse que a superestrela colombiana deve se proteger das más energias dos pais do ex-zagueiro blaugrana, que são seus vizinhos há anos.

O cubano destacou a importância deste ponto, porque ela afirma que os ex-sogros de Shakira estão cansados ​​dela e a querem longe de suas vidas.

“O que Shakira tem que fazer é se proteger das más vibrações da mãe e do pai de Piqué”, disse Vidente.

Piqué é uma vítima de bruxaria?

Monhi Vidente diz que a feitiçaria feita contra Piqué não vem de Shakira, mas de outros parceiros anteriores. Ela aponta que está afetando seus pais e sua namorada, Clara Chia.

“Os que sofrem feitiçaria – e fortemente – [are] A família do Pique, os pais do Pique. Pique e Clara Chia dizem que estão sofrendo bruxaria, e quer saber, sim, mas não foi feito por Shakira”, disse Vidente.

“Aqui a bruxaria vem de outras pessoas que estavam com o Pique e outra situação que foi em questão de futebol, mas a mãe dele já quer mudar as coisas porque ela não suporta a Shakira.”