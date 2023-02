Mia Khalifa quase mostra demais com seus últimos posts nas redes sociais

Tos 27,5 milhões de usuários do Instagram que seguem Mia Khalifa estão acostumados a se surpreender com suas postagens.

Mas, a última disparou com novas fotos da libanesa-americana com decote profundo.

Look super sexy e revelador de Mia Khalifa na Semana de Moda de Paris

Por meio de sua conta no Instagram, Khalifa postou uma série de fotos bem sensuais e ousadas.

Em uma, ela chegou perto de mostrar demais e relembrar seus tempos em produções cinematográficas com conteúdo adulto.

Em uma das fotos, Khalifa é retratado de cima com um rosto sexy.

Em outra imagem, ela posou de lado e usou um biquíni minúsculo que mal cobria o busto.

Qualquer momento é um bom momento para ser notado

A influenciadora não perde nenhuma oportunidade de chamar a atenção e somar milhões e milhões de curtidas e seguidores a cada uma de suas postagens escaldantes nas redes sociais.

Há uma semana, ela marcou presença na Semana de Moda Masculina de Paris, onde também foi vista com um look provocante.

Quem é Mia Khalifa?

Mia Khalifa rose ficou famosa mundialmente por causa de sua curta passagem pela indústria pornô.

Nascida em Beirute, no Líbano, ela é uma figura pública com mais de 27 milhões de seguidores em sua conta oficial do Instagram. No entanto, ela se tornou famosa por acidente quando tinha apenas 21 anos.

Ela revelou que foi flagrada na rua quando era uma jovem graduada.

“Era mais ‘ah, você é linda, quer ser modelo?’ e ‘você tem um ótimo corpo, acho que seria ótimo como modelo nua'”, revelou ela em uma entrevista à BBC.

“Eu vim e visitei o estúdio, que foi muito respeitável.

“Não foi nada que me incomodasse.

“A primeira vez que entrei não foi a primeira vez que filmei um filme pornô.

“Foi a segunda vez. A primeira vez foi mais ‘você quer fazer isso?’.”

Quando se afastou da indústria pornográfica, Mia Khalifa o fez porque sentiu que sua privacidade havia sido invadida e admitiu que provavelmente sua privacidade foi perdida para sempre.

“Quando saio em público, acredito que o transtorno de estresse pós-traumático entra em ação”, disse ela à BBC.

“Tenho a impressão de que as pessoas podem ver através das minhas roupas por causa dos olhares que recebo e isso me faz sentir péssimo.

“Isso me faz sentir como se tivesse perdido meu direito à privacidade, o que tenho porque estou apenas a uma pesquisa no Google.”